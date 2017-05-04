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Первый в Беларуси музей мороженого открылся в Минске

04.05.2017 18:59 — Новости регионов | БелТА  
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Первый в Беларуси музей мороженого открылся в Минске
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Беларуси музей мороженого под названием "Белы Полюс" открылся в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы проекта.Музей мороженого начал работу в ТРЦ Galleria Minsk. Он расположен на площади, равной четырем теннисным кортам, на которой разместились аттракционы и экспонаты. Все посетители музея смогут побывать в копии кафе-мороженого, которое было открыто в Париже в 1860 году, посмотреть, как выглядел самый большой пломбир в мире, оказаться на фабрике, где делают одноименное мороженое "Белы Полюс", продегустировать сладкий продукт.Первый музей мороженого открылся в Италии. Сейчас такие музеи есть во многих городах мира, например, в Нью-Йорке, в Дублине. Они пользуются популярностью не только у местных жителей, но и туристов. Несколько дней назад музей мороженого появился в Лос-Анджелесе. Куратор минского музея мороженого Ольга Тишкевич отметила, что используя зарубежный опыт, его основатели, прежде всего, старались не потерять национальную идентичность. Работа по созданию музея проводилась вместе с историками, технологами и художниками. Важное место в нем отведено познавательной части. Здесь представлены более 20 зон, каждая из которых рассказывает об истории, вкусах и эволюции лакомства. Посетители увидят отдельный стенд о белорусском мороженом, а также аттракционы, которые расскажут все о вкусах, составе и внутренней кухне производства.Музей мороженого будет работать с 5 мая по 31 июля. По мнению организаторов проекта, он станет местом не только для экскурсий, но также для мастер-классов, образовательных лекций и вечеринок.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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