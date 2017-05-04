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Автопробег к комплексу "Прорыв" в Ушачском районе посвящен годовщине Победы и юбилею ДОСААФ
05.05.2017 07:27 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Праздничный "Автопробег-2017" к мемориальному комплексу "Прорыв", посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 90-летию ДОСААФ, пройдет 5 мая в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Ушачском райисполкоме.Мероприятие станет частью военно-патриотической акции "Наследники Великой Победы". Участники из райцентров области, где есть собственные оргструктуры ДОСААФ, а также представители байкерского движения, активисты других общественных организаций и объединений соберутся на главной площади Ушачей, чтобы после небольшого приветствия караваном из 45 экипажей, празднично оформленных патриотической символикой, направиться в сторону мемориального комплекса в деревне Поперино. Кульминацией автопробега станет митинг-реквием у обелиска, возложение цветов и венков.Участников и гостей во время всего мероприятия будут приветствовать песнями, розыгрышами, маршами духовых оркестров, фигурным вождением и показательными выступлениями картингистов, мотокроссменов, военно-исторической реконструкцией происходивших в годы войны событий, а также угостят солдатской кашей.Автопробег организован совместными усилиями органов местного управления, организационных структур ДОСААФ, общественных объединений ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов войны в Афганистане.-0-
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Участников и гостей во время всего мероприятия будут приветствовать песнями, розыгрышами, маршами духовых оркестров, фигурным вождением и показательными...
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