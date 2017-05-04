ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автопробег к комплексу "Прорыв" в Ушачском районе посвящен годовщине Победы и юбилею ДОСААФ

05.05.2017 07:27 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
5 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Праздничный "Автопробег-2017" к мемориальному комплексу "Прорыв", посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 90-летию ДОСААФ, пройдет 5 мая в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Ушачском райисполкоме.Мероприятие станет частью военно-патриотической акции "Наследники Великой Победы". Участники из райцентров области, где есть собственные оргструктуры ДОСААФ, а также представители байкерского движения, активисты других общественных организаций и объединений соберутся на главной площади Ушачей, чтобы после небольшого приветствия караваном из 45 экипажей, празднично оформленных патриотической символикой, направиться в сторону мемориального комплекса в деревне Поперино. Кульминацией автопробега станет митинг-реквием у обелиска, возложение цветов и венков.Участников и гостей во время всего мероприятия будут приветствовать песнями, розыгрышами, маршами духовых оркестров, фигурным вождением и показательными выступлениями картингистов, мотокроссменов, военно-исторической реконструкцией происходивших в годы войны событий, а также угостят солдатской кашей.Автопробег организован совместными усилиями органов местного управления, организационных структур ДОСААФ, общественных объединений ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов войны в Афганистане.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участников и гостей во время всего мероприятия будут приветствовать песнями, розыгрышами, маршами духовых оркестров, фигурным вождением и показательными...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Люди звонят губернатору, когда местные власти их не слышат - Шерстнев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика