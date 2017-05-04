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Кобяков посетит с рабочей поездкой Витебскую и Минскую области

05.05.2017 07:35 — Новости регионов | БелТА  
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5 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетит сегодня с рабочей поездкой Витебскую и Минскую области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.Первым объектом посещения станет ОАО "Крупский льнозавод" в поселке Ленок Минской области, где будет рассмотрен вопрос качества предоставляемого на Оршанский льнокомбинат волокна и состояние расчетов между двумя предприятиями. Далее премьер-министр ознакомится с деятельностью одного промышленного предприятия в Толочинском районе и трех - в Оршанском. В частности, Андрей Кобяков посетит ОАО "Амкадор - КЭЗ" в горпоселке Коханово, где будет рассмотрен вопрос об освоении предприятием производства новых видов продукции, в том числе экскаваторной техники. На Оршанском инструментальном заводе будут обсуждаться состояние и перспективы развития данного ОАО, на льнокомбинате - результаты производственно-финансовой деятельности и модернизации. А руководство ОАО "Монолит ПДМ", где сегодня реализуется крупный инвестиционный проект, ознакомит премьер-министра с перспективами своего развития.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
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