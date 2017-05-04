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В Центральном районе Минска стартует акция ко Дню Победы

05.05.2017 07:43 — Новости регионов | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном районе Минска сегодня начинается акция ко Дню Победы, сообщили БЕЛТА в администрации района.Акция стартует в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны - здесь состоится встреча руководства администрации Центрального района столицы с ветеранами Великой Отечественной войны. На мероприятие с символичным названием "Вы дали нам возможность жить! Поклон вам низкий, ветераны!" приглашены участники и инвалиды войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. Их поздравят глава администрации района Игорь Бузовский, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.В ходе акции всем ветеранам Великой Отечественной войны будут вручены поздравления с Днем Победы и продуктовый набор.В Центральном районе Минска проживают 300 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 56 инвалидов ВОВ, 134 участника ВОВ, 95 тружеников тыла, 15 жителей блокадного Ленинграда.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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