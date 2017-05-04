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В Бресте откроют мемориальную доску Герою Советского Союза Пантелею Лактионову
05.05.2017 08:04 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно откроют мемориальную доску Герою Советского Союза Пантелею Лактионову, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.Памятная доска установлена на здании учебно-педагогического комплекса "Ясли-сад-начальная школа №6 г.Бреста", расположенного на улице, названной в честь погибшего при освобождении города Героя Советского Союза Пантелея Лактионова. Собственно, непосредственно учреждение образования и выступило инициатором создания мемориальной доски. У благородного дела нашлись спонсоры. Ответственный заказ выполнил известный брестский скульптор Алексей Павлючук. Мемориальная доска выполнена из композитного материала. На нее нанесен барельеф и указаны годы жизни героя. Гвардии старший лейтенант Пантелей Борисович Лактионов (1922-1944) в составе 239-го гвардейского стрелкового полка участвовал в освобождении Бреста. Пулеметная рота, которой он командовал, форсировала Западный Буг, оказавшись в тылу брестской группировки противника. В бою Лактионов был ранен, но продолжал держать оборону, заменив выбывший расчет. Он был убит незадолго до прихода подкрепления. Пантелей Лактионов был похоронен на Гарнизонном кладбище в Бресте, где ему установлен обелиск."Мы провели большую исследовательскую работу, изучили боевой путь и подвиг героя. Вышли на поселковый совет в украинском Запорожье, откуда родом Пантелей Лактионов. Оказалось, что там сейчас проживает его внучатый племянник. Завязалась электронная переписка. На 22 июня мы ждем к себе делегацию из Бердянского района", - рассказала директор учебно-педагогического комплекса Валентина Кныш. На открытие мемориальной доски в учреждение образования приглашены представители местных органов власти, ветераны. В мероприятии примут участие педколлектив и учащиеся школы-сада, родители. Состоится митинг и праздничный концерт.-0-
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Памятная доска установлена на здании учебно-педагогического комплекса "Ясли-сад-начальная школа №6 г.Бреста", расположенного на улице, названной в честь погибшего...
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