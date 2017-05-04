ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый построенный за китайские средства социальный дом в Витебске принимает новоселов

05.05.2017 07:53 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
5 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Жильцы первого в Витебске социального многоквартирного дома, построенного с привлечением китайских инвестиций, получат сегодня ключи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском горисполкоме.Торжественное мероприятие пройдет в горисполкоме: жильцов 120 квартир поздравит с новосельем мэр Витебска Виктор Николайкин, а также представитель посольства КНР в Беларуси. Строительство 10-этажного дома по ул. Актеров Еременко в микрорайоне Билево-3 положило начало реализации первого этапа проекта "Строительство социального жилья" с привлечением технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Заказчиком выступило КУП "Управление капитального строительства Витебского облисполкома", подрядчик - РУП "Витебский ДСК". Стоимость объекта составила около Br6 млн."Квартиры в указанном доме распределены среди особо нуждающихся: 50 квартир предоставлены лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 64 квартиры - семьям, воспитывающим детей-инвалидов; 4 - многодетным семьям; 2 - неработающим одиноким инвалидам и гражданам, имеющим заболевания, при наличии которых признается невозможным их совместное проживание с другими лицами", - добавили в горисполкоме. Международное сотрудничество с китайской стороной в этом направлении будет продолжено: в 2018 году будет реализовываться второй этап указанного проекта. А именно - запланировано строительство 108-квартирного жилого дома по ул. Ленинградской в Витебске. Квартиры также будут предоставлены гражданам, имеющим право на получение жилых помещений социального использования. Реализации масштабного социального проекта предшествовала значительная подготовительная работа органов госуправления двух стран.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественное мероприятие пройдет в горисполкоме: жильцов 120 квартир поздравит с новосельем мэр Витебска Виктор Николайкин, а также представитель посольства КНР...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
В Центральном районе Минска стартует акция ко Дню Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика