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Первый построенный за китайские средства социальный дом в Витебске принимает новоселов
05.05.2017 07:53 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Жильцы первого в Витебске социального многоквартирного дома, построенного с привлечением китайских инвестиций, получат сегодня ключи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском горисполкоме.Торжественное мероприятие пройдет в горисполкоме: жильцов 120 квартир поздравит с новосельем мэр Витебска Виктор Николайкин, а также представитель посольства КНР в Беларуси. Строительство 10-этажного дома по ул. Актеров Еременко в микрорайоне Билево-3 положило начало реализации первого этапа проекта "Строительство социального жилья" с привлечением технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Заказчиком выступило КУП "Управление капитального строительства Витебского облисполкома", подрядчик - РУП "Витебский ДСК". Стоимость объекта составила около Br6 млн."Квартиры в указанном доме распределены среди особо нуждающихся: 50 квартир предоставлены лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 64 квартиры - семьям, воспитывающим детей-инвалидов; 4 - многодетным семьям; 2 - неработающим одиноким инвалидам и гражданам, имеющим заболевания, при наличии которых признается невозможным их совместное проживание с другими лицами", - добавили в горисполкоме. Международное сотрудничество с китайской стороной в этом направлении будет продолжено: в 2018 году будет реализовываться второй этап указанного проекта. А именно - запланировано строительство 108-квартирного жилого дома по ул. Ленинградской в Витебске. Квартиры также будут предоставлены гражданам, имеющим право на получение жилых помещений социального использования. Реализации масштабного социального проекта предшествовала значительная подготовительная работа органов госуправления двух стран.-0-
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Торжественное мероприятие пройдет в горисполкоме: жильцов 120 квартир поздравит с новосельем мэр Витебска Виктор Николайкин, а также представитель посольства КНР...
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