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Передвижной музей прибудет в Гродно накануне Дня Победы
05.05.2017 08:17 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Передвижной музей прибудет в Гродно накануне Дня Победы, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников Оксана Десятниченко. Передвижной фургон, рассказывающий об освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в Гродно прибудет по инициативе профсоюза. Это первый "визит" в областной центр нового культурно-исторического проекта музея истории Великой Отечественной войны. Мобильная выставка, которая размещена в полуприцепе площадью 30 кв.м, включает уникальные документы из фонда музея, карты, плакаты, газеты, листовки и личные вещи солдат и офицеров, участников освобождения Беларуси. Жителям и гостям Гродно, посетившим музей, расскажут о начальном этапе освобождения Беларуси, стратегической наступательной операции "Багратион" и легендарном партизанском движении. Также покажут кадры документальной хроники и серию информационно-исторических программ о хронологии боев на территории страны. "Это история долгого и нелегкого пути советского народа к Великой Победе. И мы, потомки героев, отстоявших родные города, должны ценить и уважать эту память, как можно чаще рассказывать об историческом прошлом своим детям и внукам", - отметила Оксана Десятниченко и подчеркнула, что первыми посетителями музея станут дети. Бесплатные экскурсии пройдут для юных спортсменов, воспитанников спортивных детско-юношеских школ профсоюзов. Специально для них будут организованы танковые бои радиоуправляемыми моделями танков, фотозона. Можно будет сфотографироваться в военной амуниции и с оружием военного периода.Мобильный музей пробудет в Гродно всего один день - 8 мая. Остановку он сделает у Кургана Славы. В этот же день здесь будет проходить фестиваль славянских боевых искусств: пройдет традиционный бой стенка на стенку, турнир по историческому фехтованию, соревнования лучников.-0-
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Передвижной фургон, рассказывающий об освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в Гродно прибудет по инициативе профсоюза. Это первый "визит" в...
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