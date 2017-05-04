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В акции "Бессмертный полк" в Бресте ожидается участие около 7 тыс. человек
05.05.2017 08:27 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 9 мая в патриотической акции "Бессмертный полк" ожидается участие около 7 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в военно-историческом клубе "Гарнизон".О своем желании пройти в колонне с портретами родственников-фронтовиков уже заявили около 300 брестчан. На связь с организаторами вышли инициативные группы из городов Украины, Калининградской области, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Также впервые к акции в Бресте присоединятся представители Польши. "Эта акция объединяет людей, сохраняет память о защитниках. Интерес к мероприятию в областном центре с каждым годом растет. В 2016-м было около 5 тыс. участников. Сейчас ожидаем, что колонна увеличится до 7 тыс. человек (в основно за счет иностранных граждан)", - отметили организаторы и сообщили, что в нынешнем году они приглашают присоединиться к инициативе музыкантов, которые во время шествия исполнят фронтовые песни. На предложение уже откликнулись гитаристы и баянисты. Ждут добровольцев, владеющих и другими музыкальными инструментами. Участники "Бессмертного полка" в одной колонне с ветеранами войны и труда, военнослужащими Брестского гарнизона, горожанами прошествуют в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", где на площади Церемониалов состоится торжественный митинг. Встречать День Победы в стенах цитадели стало традицией не только для брестчан, но и для гостей из ближнего и дальнего зарубежья, чьи предки сражались на фронтах ВОВ.Помимо областного центра, в День Победы к патриотическому мероприятию присоединятся и другие города области. Акцию проведут в Барановичах, Пинске, Кобрине, Ганцевичах, Пружанах, Ляховичах, Столине, Малорите и Березе.-0-
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О своем желании пройти в колонне с портретами родственников-фронтовиков уже заявили около 300 брестчан. На связь с организаторами вышли инициативные группы из...
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