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Историю становления современного белорусского государства обсудят во время диалога поколений в Мачулищах

05.05.2017 08:36 — Новости регионов | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог поколений "Цветы Великой Победы" пройдет сегодня на базе ГУО "Мачулищанская средняя школа имени героев Советского Союза Вдовенко И.Т. и Гомоненко Н.В.", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре Минского областного комитета БРСМ.Во время диалога молодежь, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны профсоюзного движения, представители Министерства обороны и исполнительной власти обсудят историю становления современного белорусского государства и влияние событий Великой Отечественной войны на развитие страны. Перед началом диалога будут представлены фотовыставка Минского областного комитета БРСМ, а также Минского областного объединения профсоюзов и выставки военно-патриотической направленности. Кроме того, будет работать флешакция "Спасибо за жизнь", во время которой все желающие смогут подойти к установленному в фойе стенду и написать слова благодарности, пожелания в адрес ветеранов.Мачулищанская средняя школа имени Героев Советского Союза Вдовенко И.Т. и Гомоненко Н.В. ведет свою историю с 1958 года. С 2005 года в этом государственном учреждении образования функционируют классы, учащиеся которых посещают факультативы и кружки военно-патриотической направленности.Организатором мероприятия выступает Минская областная организация БРСМ. Диалог поколений является неотъемлемой частью республиканского патриотического проекта БРСМ "Цветы Великой Победы". Его главный посыл - уважение к истории страны, благодарность старшему поколению за возможность жить и трудиться в мирной Беларуси, стремление продолжать лучшие традиции дедов и отцов, укреплять процветание белорусского государства. Диалог поколений "Цветы Великой Победы" станет логическим продолжением проектов БРСМ "Открытый диалог".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Во время диалога молодежь, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны профсоюзного движения, представители Министерства обороны и исполнительной власти...

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