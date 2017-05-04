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История битвы за Днепр станет ключевой темой диалога поколений в Лоеве
05.05.2017 08:51 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Диалог поколений "Цветы Великой Победы" пройдет сегодня на базе городского культурного центра в Лоеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.Молодым участникам дискуссии расскажут о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Местом проведения открытого диалога поколений Лоев выбран не случайно. Осенью 1943 года этот район Гомельской области оказался в эпицентре важных событий, положивших начало освобождению белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков: на его территории развернулось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны - битва за Днепр. Здесь проходил мощный оборонительный рубеж гитлеровцев "Восточный вал", главным участком которого был сильно укрепленный рубеж высокого берега реки, который захватчики считали неприступным. Бойцы, принимавшие участие в форсировании реки, продемонстрировали беспримерный массовый героизм. За освобождение Лоевского района 323 воина были удостоены звания Героя Советского Союза - это уникальный факт в истории Великой Отечественной войны.Перед молодежью выступят представители ветеранской организации, местных органов власти, директор лоевского музея битвы за Днепр, руководители общественных объединений "БРСМ" и "БРПО". "Уверены, что ребята, а это около 100 представителей актива БРСМ и пионерской организации, откроют для себя новые факты о героическом подвиге наших предков", - отметили в обкоме БРСМ.До начала диалога поколений у братского захоронения Лоева состоится митинг с возложением цветов, после этого для ребят проведут экскурсии по местам боевой славы райцентра. Диалог поколений является неотъемлемой частью республиканского патриотического проекта БРСМ "Цветы Великой Победы", транслируя в общество главный посыл - уважение к истории страны, благодарность старшему поколению за возможность жить и трудиться в мирной Беларуси, стремление продолжать лучшие традиции дедов и отцов, укреплять процветание белорусского государства.-0-
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Молодым участникам дискуссии расскажут о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Местом проведения открытого диалога поколений Лоев выбран не...
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