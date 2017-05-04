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Ярмарки пройдут в День Победы во всех районах Могилевской области
05.05.2017 08:48 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Праздничные ярмарки, посвященные 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут 9 мая во всех районах области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении торговли и услуг облисполкома.В мероприятиях примут участие субъекты торговли всех форм собственности, предприятия системы потребительской кооперации, а также производители области. Для реализации будет предложен широкий ассортимент кулинарных и кондитерских изделий, продукции общественного питания (блины, шашлыки, драники и т.д.), соки, напитки, кофе, чай, а также непродовольственные товары и тематическая сувенирная продукция.Наиболее крупные ярмарки пройдут в Печерском лесопарке Могилева и площади Победы в Бобруйске. В районных центрах области ярмарочные мероприятия будут организованы на центральных площадях, в парках культуры и отдыха, скверах, возле районных Домов культуры. Во время проведения ярмарочных мероприятий будет организована работа сценических площадок, на которых выступят коллективы любительского и народного творчества.Кроме этого, в стационарных торговых объектах области 9 мая пройдет областной Единый день скидок. В целях социальной поддержки участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц предприятиями торговли и бытового обслуживания области подготовлены различные акции и скидки на товары и услуги. Сове участие на сегодняшний день подтвердили более 150 объектов торговли. Среди них универмаг "Центральный", магазин "Юбилейный" (Могилев), ОАО "Бакалея Могилев", Бобруйские ОАО "Промторг", "Дом обуви" и др. В 40 парикмахерских районов и городов области будет оказываться ветеранам, инвалидам ВОВ и лицам, приравненным к ним, услуга по простой стрижке бесплатно и другие услуги со скидкой от 10 до 50%. Со скидками будут предоставлены услуги по химической чистке форменной одежды и стирке белья.-0-
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В мероприятиях примут участие субъекты торговли всех форм собственности, предприятия системы потребительской кооперации, а также производители области.
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