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В Витебской области за 4 месяца трудоустроены на постоянное место работы свыше 7,7 тыс. человек
05.05.2017 09:22 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. В Витебской области за январь-апрель трудоустроены на постоянную работу 7703 человека, из них 22% - из числа плательщиков сбора на финансирование госрасходов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома.Среди получивших постоянный источник заработка большинство официально числились безработными - 5940, а также 1697 человек из реестра плательщиков. Также на период поиска обеспечена временная занятость в виде общественных оплачиваемых работ для 3798 человек. Организовано обучение 635 граждан; выделены субсидии для начала предпринимательской деятельности 70 безработным. Также 20 человек трудоустроены в порядке приобретения опыта практической работы. На новое место жительства и труда переселено 19 семей; организована адаптация к трудовой деятельности 14 инвалидов. "Чтобы все, кто хочет работать, узнали о предоставляемых возможностях, сделано немало. Развернута информационная кампания в СМИ, проведено 49 "Ярмарок вакансий" с привлечением нанимателей всех форм собственности, в которых приняли участие более 3,5 тыс. безработных. Местные исполкомы проработали списки плательщиков сбора на финансирование государственных расходов. Оперативные группы райгорисполкомов с привлечением работников налоговых органов, милиции, депутатов, представителей профсоюзных организаций выявляли длительно неработающих лиц. Их посещали на дому, звонили по телефону и направляли письменные приглашения для посещения службы занятости, чтобы проинформировать о мерах содействия в трудоустройстве. Всего после предварительной обработки списков плательщиков оперативные группы индивидуально поработали с 43440 гражданами. В итоге в органы по труду, занятости и соцзащите обратились 3623 человека, в том числе были зарегистрированы в качестве безработных 2455, обратившимися за содействием - 550", - отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите - начальник управления занятости населения Ирина Матвеева.По результатам выявления неработающих граждан количество желающих трудоустроиться и готовых приступить к работе, составило 10191 человек. Для всех категорий - и неработающих, и безработных, и тех, кто обращается за содействием в трудоустройстве, - разработаны новые гибкие и нестандартные формы занятости населения. В каждом районе, городе определен перечень организаций лесного хозяйства, дорожного строительства, сельхозпроизводства и ЖКХ для создания в них рабочих бригад по выполнению общедоступных видов работ, не требующих дополнительной подготовки. При управлениях по труду, занятости и социальной защите в районах и городах функционируют пункты по организации и ежедневному направлению нуждающихся в трудоустройстве на социально полезные работы. На 1 мая в перечне организаций для создания в них рабочих бригад заявлен 221 наниматель. Во временных социально полезных работах приняли участие 1281 человек, в том числе 493 человека из реестра плательщиков."Уровень регистрируемой безработицы на 1 мая составил 1,1%, снизившись на две десятых процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и показателем на 1 апреля нынешнего. Во всех районах и городах предельно допустимый уровень не превышен. Численность безработных составила 5739 человек, на 1236 человек меньше, чем на 1 мая 2016 года. Число вакансий, заявленных нанимателями, составило 4331, что на 70,2% больше, чем показатель годичной давности. Таким образом, уровень напряженности на рынке труда составил на одну вакансию 1,3 безработных против 2,7 - на прошлое 1 мая и 2 - на начало года", - привела цифры Ирина Матвеева. Меры по обеспечению работой всех граждан, нуждающихся в трудоустройстве, снижению уровня безработицы будут предприниматься и дальше.-0-
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Среди получивших постоянный источник заработка большинство официально числились безработными - 5940, а также 1697 человек из реестра плательщиков.
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