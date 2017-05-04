﻿ В Минске с 5 мая отключают отопление в жилом фонде, с 6 мая - на социальных объектах. 21.by
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В Минске с 5 мая отключают отопление в жилом фонде, с 6 мая - на социальных объектах

05.05.2017 09:31 — Новости регионов | БелТА  
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В Минске с 5 мая отключают отопление в жилом фонде, с 6 мая - на социальных объектах
Фото из архива
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске отключение отопления в жилом секторе начнется 5 мая, на социальных объектах - 6 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.Соответствующее решение принято Мингорисполкомом с учетом благоприятного прогноза погоды./Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующее решение принято Мингорисполкомом с учетом благоприятного прогноза погоды.

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