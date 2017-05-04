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В Минске с 5 мая отключают отопление в жилом фонде, с 6 мая - на социальных объектах
05.05.2017 09:31 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске отключение отопления в жилом фонде начнется 5 мая, на социальных объектах - 6 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.Соответствующее решение принято Мингорисполкомом с учетом благоприятного прогноза погоды.Так, сегодня начинается отключение отопления в жилом фонде, общежитиях, гостиницах, учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, завтра - в детских дошкольных учреждениях, школах, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обслуживания, музеях, архивах, библиотеках.Как отметили в Мингорисполкоме, прошедший отопительный сезон был одним из самых продолжительных за последние 10 лет. Напомним, с 3 апреля в столице начали отключать отопление в общественных, административных зданиях и на промышленных предприятиях. В прошлом году отопление в административных зданиях Минска стали отключать 6 апреля, в жилом фонде - 8 апреля, в социальном секторе - 3 мая.-0-
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Соответствующее решение принято Мингорисполкомом с учетом благоприятного прогноза погоды.
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