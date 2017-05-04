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На Августовском канале открывается 50-километровый туристический веломаршрут
05.05.2017 11:15 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Августовском канале открывается 50-километровый веломаршрут по самым интересным туристическим местам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя ОО "Республиканский туристско-спортивный союз" Сергей Коледа.Маркировка туристического веломаршрута №433 "Ятвяжский" завершается. Несмотря на внушительную протяженность (большое кольцо проложено по двум берегам белорусской части канала), это будет один из самых интересных маршрутов в регионе. "Важно, что запускаем его в преддверии Дня Победы. Маршрут, в частности, предусматривает посещение дотов Гродненского укрепрайона №68. В начале войны здесь проходили серьезные бои. Подходы к дотам расчищены и облагорожены, но не лишним будет напомнить, что при посещении подобных объектов следует соблюдать осторожность", - рассказал Сергей Коледа.Он добавил, что Августовский канал затронула и Первая мировая война, на маршруте можно найти достопримечательности, связанные с ней."Немало на маршруте и других интересных мест, рассказывающих об истории самого канала и Гродненского края. Относятся они к разным эпохам - от седой древности до новейшего времени", - отмечает Сергей Коледа. Именно этим маршрутом начинают знакомство с белорусской частью Августовского канала туристы из-за рубежа, пересекающие границу в пункте пропуска "Лесная-Рудавка". С этого сезона въехать в Беларусь через него могут не только туристы-водники, но и те, кто путешествует пешком или на велосипеде.Проходит маршрут мимо старейших в Гродненской области солнечных часов. Их обнаружили при реконструкции канала, а восстановили к нынешнему сезону. Возраст - как минимум 200 лет. Также маршрут проложен через все популярные шлюзы, музеи и другие достопримечательности на канале."На маршруте предусмотрено несколько перемычек, поэтому велосипедисты могут выбрать себе дистанцию по силам. Не обязательно ехать все 50 км, можно пройти кольцо в 20 или 10 км. На дистанции открыто и несколько прокатов велосипедов", - отметил Сергей Коледа. По его словам, интересен маршрут будет даже тем, кто хорошо знаком с каналом, и они все равно смогут открыть на нем что-то новое. Для иностранных туристов маршрут также является хорошей возможностью получше узнать белорусскую часть канала, тем более что путешествовать здесь можно без визы.Указ №318, дающий право иностранным туристам посещать без виз территорию специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал", вступил в силу 26 октября. Документ предусматривает возможность безвизового въезда сроком на пять суток на территорию парка и в прилегающие населенные пункты Гродненского района и Гродно. С начала действия указа таким правом воспользовались свыше 12 тыс. человек из 56 стран.-0-
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Маркировка туристического веломаршрута №433 "Ятвяжский" завершается. Несмотря на внушительную протяженность (большое кольцо проложено по двум берегам белорусской...
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