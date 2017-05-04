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Экспресс-тесты на ВИЧ по слюне появились в аптеках Гомельской области
05.05.2017 11:49 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспресс-тесты на ВИЧ по слюне появились в аптеках Гомельской области, сообщила журналистам заведующая отделом профилактики ВИЧ/СПИД Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анна Русанович на встрече, посвященной теме ВИЧ-инфицирования, формирования толерантного отношения и повышения информированности населения, передает корреспондент БЕЛТА.Анна Русанович отметила, что вопрос о самотестировании в Министерстве здравоохранения давно обсуждается. Буквально с мая в аптеках крупных городов Гомельской области можно приобрести экспресс-тесты на выявление ВИЧ по слюне. Пока это пилотный проект. Если он будет иметь положительный результат, проект расширят.Что касается в целом тестирования населения на ВИЧ, оно организовано во всех лечебных организациях, где есть процедурный кабинет. "Мы идем в таких регионах, как Минская, Гомельская области, где сконцентрировано большое число людей, живущих с ВИЧ, на расширенный скрининг", - сказала Анна Русанович. Причем число людей, которые проходят скрининг на ВИЧ, увеличивается. Если в 2015 году это было примерно 12% населения, то в 2016-м - 13%. В республике в 2016 году проходила информационно-образовательная кампания "Касается даже тех, кого не касается". Она как раз и была направлена на то, чтобы мотивировать население на прохождение тестирования на ВИЧ. "С учетом увеличивающегося процента тех, кто обращается, я думаю, что она работает", - резюмировала Анна Русанович.Встреча проходила в Минске во время работы выставки "СМI ў Беларусі".-0-
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Пока это пилотный проект. Если он будет иметь положительный результат, проект расширят.
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