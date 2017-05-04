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Школам Могилева необходимо обеспечить максимальное число детей горячим питанием - Цумарев
05.05.2017 13:38 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Школам Могилева необходимо обеспечить максимальное количество учеников полноценным горячим питанием. Такое поручение сегодня дал во время выездного заседания горисполкома по вопросам организации питания учащихся его председатель Владимир Цумарев, передает корреспондент БЕЛТА.На сегодняшний день процент детей, которые получают горячее питание в средних школах Могилева, составляет около 70%, а это значит, что многие ученики не имеют возможности получать качественное сбалансированное питание, что является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности эффективно обучаться. "Всем заинтересованным структурам нужно на это обратить пристальное внимание, активизировать работу по пропаганде здорового питания как составляющей части здорового образа жизни среди детей и их родителей. Ведь основные проблемы питания школьников связаны с нарушением режима питания вне стен школы, злоупотреблением фастфудом, чипсами, сухариками, конфетами и т.д., что обычно вызвано недостаточной информированностью или попустительством со стороны родителей", - отметил Владимир Цумарев.Второй, не менее важный на его взгляд аспект, на который нужно обратить первоочередное внимание, - это качество питания в школах, решение проблемы недобора натуральных продуктов. "Здесь мы должны использовать все имеющиеся резервы: рассмотреть возможности удешевления питания, привлечения дополнительных средств родителей, сотрудничества с производителями сельхозпродукции, организации производства овощей и фруктов как формы воспитания через трудотерапию на пришкольных территориях и др.", - сказал Владимир Цумарев.Мэр Могилева попросил представителей предприятий-переработчиков сельхозпродукции включиться в эту работу, участвуя активней в тендерах на поставку своих изделий в общеобразовательные учреждения, а также осваивая новые виды изделий здорового детского питания. С этой целью он предложил переработчикам дважды в год проводить в городе выставки-дегустации, где и будет формироваться перечень продуктов для школьного питания.В ходе диалога поднимались актуальные вопросы необходимости укрепления материально-технической базы школьных столовых, модернизации и замены устаревшего оборудования, эстетического оформления обеденных залов, строгого соблюдения элементарных гигиенических норм и правил, а также повышения зарплаты обслуживающего персонала. По мнению Владимира Цумарева, эти вопросы сегодня в большей степени лежат в плоскости решения директоров школ: рационального использования имеющихся и зарабатывания внебюджетных средств, активной работы в данном направлении с предприятиями-шефами, спонсорами, а также через попечительские советы с родителями."Нельзя рассчитывать только на бюджетные средства, нужно что-то делать и самим, быть инициативней и активней в решении насущных проблем. Ведь в могилевских школах немало примеров, где многие из затронутых проблемных вопросов решены или находятся в стадии решения. Нам нужно постараться совместными усилиями сделать все для того, чтобы к новому учебному году разрешить самые актуальные проблемы с организацией питания учащихся. Наши дети должны расти здоровыми, чтобы у них на всю оставшуюся жизнь формировалась приверженность к здоровому питанию и активному образу жизни", - констатировал Владимир Цумарев.-0-
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На сегодняшний день процент детей, которые получают горячее питание в средних школах Могилева, составляет около 70%, а это значит, что многие ученики не имеют...
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