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"Парад победителей" откроет 9 Мая праздничные мероприятия в Гомеле
05.05.2017 13:36 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. В Гомеле 5-9 мая по случаю празднования 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне организуют более полусотни мероприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского горисполкома.Празднование начались сегодня с торжественных митингов и возложения цветов к братским могилам, мемориалам и памятникам героям. В этот же день у мемориального комплекса "Курган Славы" состоится пионерский сбор "Помним! Чтим! Гордимся!", во время которого учащихся гомельских школ примут в ряды Белорусской республиканской пионерской организации.Митинги продолжатся и 6 мая. Самый масштабный из них с участием руководства области и города пройдет на Аллее Героев Гомеля. Памятные мероприятия в этот день продолжатся праздничным концертом в Гомельском областном общественно-культурном центре.9 мая мероприятия пройдут уже по всему городу. Стартуют они акцией-шествием "Парад победителей" с участием ветеранов ВОВ, руководства области и города, трудящихся, спортсменов, творческой молодежи. Колонна проследует от площади Восстания по улице Советской до площади Труда. Завершится шествие митингом и возложением цветов к братской могиле советских воинов и подпольщиков.Далее праздник продолжится акциями, флешмобами, выставками, конкурсами патриотической песни, кинопоказами, презентациями, концертными и спортивными программами. Для их проведения задействуют более 25 площадок в самых разных уголках Гомеля, в том числе музеи, кинотеатры, скверы, парки. На площади Ленина развернется выставка военной техники. Еще один масштабный выставочный проект "Ретро Гомель", подготовленный реконструкторами с использованием военно-исторической техники, разместится на улицах Ланге-Билецкого. Вечером на Аллее Героев областного центра состоится молодежная акция-флешмоб "Гомель помнит". Молодежь зажжет более пятисот лампадок как символ памяти о тех, кто воевал за мир для будущих поколений. А после выложит у мемориала светящимися лампадками цифру "72", символизирующую количество лет, прошедших с момента героической Победы в Великой Отечественной войне.Ярким финалом Дня Победы станут красочные фейерверки. Полюбоваться салютом можно будет в 23.00 из четырех точек Гомеля: у Ледового дворца (Центральный район), на каскаде озер по проспекту Космонавтов (Железнодорожный район), у зоны отдыха "Пруды" (Новобелицкий район), у Любенского озера (Советский район). К слову, в Советском районе праздничный фейерверк предварит акция "Салют, Победа!", участники которой массово исполнят песню "День Победы".-0-
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9 мая мероприятия пройдут по всему городу. Стартуют они акцией-шествием "Парад победителей" с участием ветеранов ВОВ, руководства области и города, трудящихся,...
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