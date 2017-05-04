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"Комаровка" объявила о скидках для ветеранов войны с 5 мая
05.05.2017 14:20 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский Комаровский рынок объявил о скидках для ветеранов Великой Отечественной войны с 5 мая, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.Ветераны войны с сегодняшнего дня могут купить товары на "Комаровке" со скидкой до 50%.-0-
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Ветераны войны с сегодняшнего дня могут купить товары на "Комаровке" со скидкой до 50%.
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