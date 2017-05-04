ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Комаровка" объявила о скидках для ветеранов войны с 5 мая

05.05.2017 14:20 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
"Комаровка" объявила о скидках для ветеранов войны с 5 мая
Фото из архива
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский Комаровский рынок объявил о скидках для ветеранов Великой Отечественной войны с 5 мая, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.Ветераны войны с сегодняшнего дня могут купить товары на "Комаровке" со скидкой до 50%.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ветераны войны с сегодняшнего дня могут купить товары на "Комаровке" со скидкой до 50%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Кравцов: ветераны - это наше национальное достояние
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика