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Кравцов: ветераны - это наше национальное достояние
05.05.2017 14:08 — Новости регионов | БелТА
Владимир Кравцов. Фото из архива5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мужественные и героические люди - ветераны - являются национальным достоянием страны. Такое мнение сегодня во время приема в Гродненском облисполкоме ветеранов Великой Отечественной войны высказал председатель Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.На торжественный прием в облисполком были приглашены 25 ветеранов со всей Гродненской области."День Победы - большой всенародный праздник. Традиционно в его преддверии чествуем и наших ветеранов. К сожалению, годы берут свое. Еще два года назад к 70-летию Победы мы вручали свыше 1,3 тыс. юбилейных медалей ветеранам, а сегодня в Гродненской области их проживает около 780 человек. Их средний возраст уже более 90 лет. Самое главное, что мы им можем дать, это забота и внимание", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что за ветеранами закреплены шефы, постоянно присматривают за их состоянием здоровья, жилищными условиями. Регулярно устраиваются встречи, в том числе с молодежью."Мы скоро о тех временах, истории Великой Отечественной войны будем знать только по фотографиям, видеохронике, документам. Нам повезло, что мы может вживую общаться с участниками тех событий. Это мужественные, героические люди - они наше национальное достояние. И мы будем всячески их поддерживать и оберегать", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что на ветеранах лежит и ответственная миссия: они должны донести молодежи, как важно жить в мирной стране. Председатель облисполкома поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию и участие в патриотическом воспитании молодого поколения."Ваш пример для нас очень важен - и военные подвиги, и послевоенная жизнь, ведь восстановить страну было непросто. И лучше вас никто не знает, как было тогда, как стало сейчас: именно благодаря этому мы живем в свободной развивающейся стране", - сказал Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что в регионе будет продолжена работа по увековечению памяти жертв и героев Великой Отечественной войны. В порядок к празднику приведены все мемориальные комплексы, памятные места, братские могилы.Празднование Дня Победы в Гродненской области началось торжественными приемами ветеранов. Утром 6 мая делегации учреждений, предприятий и общественных организаций отправятся с возложением цветов и венков к местам памяти.На традиционный концерт-представление о военном подвиге приглашает драматический театр, а 6-8 мая в честь памяти защитников Отечества в Гродно пройдут соревнования по рукопашному и ножевому бою, славянским единоборствам.На главный торжественный митинг 9 мая гродненцам предлагают собраться у Кургана Славы. Его откроет шествие войск Гродненского гарнизона, выступит руководство области и ветераны, возложат к мемориальной доске венки. Здесь же вечером развернется концерт, который завершится массовым исполнением "Катюши" и праздничным салютом.На территории комплекса оборонительных сооружений "Рубеж Карбышева" в этот день гости смогут увидеть показательные выступления войск Западного оборонительного командования. Праздничные программы развернутся и в центре города - на площади Советской будет работать ресторан под открытым небом, даст плац-концерт оркестр МЧС, выступят творческие коллективы города. В парке Жилибера будет работать детская анимационная площадка, подобные откроются в микрорайонах города и райцентрах области.-0-
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На торжественный прием в облисполком были приглашены 25 ветеранов со всей Гродненской области.
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