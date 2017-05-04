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В Минске торговые ряды у Дворца спорта 9 мая развернутся на площади 15 тыс. кв.м

05.05.2017 15:21 — Новости регионов | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 9 мая выездная торговля развернется на площадках районов, в городских парках и скверах. Планируется задействовать в торговом обслуживании более 500 участников, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.Основные народные гулянья по традиции пройдут с 11.00 до 23.00 на площадке у Дворца спорта. Она превратится в культурно-развлекательный центр. Здесь будет обеспечена продажа широкого ассортимента продукции общественного питания: драники, шашлык, колбаски и крылышки гриль, сосиски, хот-доги, блинчики, а также прохладительных напитков, мороженого, кваса и другой продукции отечественных производителей.Планируется задействовать максимальное количество торгового персонала, создать более 2,5 тыс. посадочных мест. Торговые ряды займут площадь 15 тыс. кв.м с использованием плакатов, банеров, оформлением экспозиций с элементами цветов яблони, военного и послевоенного быта.Праздничное настроение покупателям и гостям ярмарки будут создавать культурно-развлекательные мероприятия, дегустации и рекламные акции.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Праздничное настроение покупателям и гостям ярмарки будут создавать культурно-развлекательные мероприятия, дегустации и рекламные акции.

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