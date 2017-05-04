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В Брестской области направят допсредства на ремонт жилья ветеранов и инвалидов

05.05.2017 15:17 — Новости регионов | БелТА  
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В Брестской области направят допсредства на ремонт жилья ветеранов и инвалидов
5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на социальную поддержку ветеранов войны, инвалидов и одиноких пожилых граждан в текущем году направят допсредства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.Средства предназначены главным образом для проведения ремонта печей, электропроводки, установки автономных пожарных извещателей. На эти цели в местных бюджетах на 2017 год запланировано выделить Br68,8 тыс. Как отметили в комитете, мероприятия по социальной поддержке этих категорий граждан носят системный характер. На особом счету - ветераны и лица, пострадавшие от последствий войны. В частности, гор- и райисполкомы ежегодно обследуют материально-бытовые условия их жизни. При очередном обследовании поступило 366 просьб. Более половины уже удовлетворены (это оказание денежной помощи, обеспечение топливом, обработка приусадебных участков и другие). Выполнение обращений продолжается.Всего в 2016-2017 годах материальную помощь из средств фонда социальной защиты населения и местных бюджетов в регионе получили 225 ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, на сумму Br22,2 тыс. Органами по труду, занятости и социальной защите 38 ветеранам на безвозмездной основе выдано 13 кресел-колясок и 58 иных средств социальной реабилитации. Услуги по санаторно-курортному лечению за счет бюджета получили 18 ветеранов войны.По последним данным, в Брестской области проживают 1 426 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 322 инвалида, 687 участников. Кроме того, в регионе живут 124 члена семей погибших воинов и партизан, 88 инвалидов с детства, получивших увечья во время войны, 2 152 бывших узника фашизма.-0-Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!
 
Теги: Брест
 
 
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