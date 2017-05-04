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Масштабное цветочное посвящение городу-юбиляру появится в Могилеве
05.05.2017 16:03 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Цветочную конструкцию "Могилеву 750 лет" шириной 6 м установят в областном центре ко Дню города. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила ландшафтный архитектор КПУП "Могилевзеленстрой" Наталья Купрач.По эскизам предприятия металлическую стойку, высота составляет около 3 м, изготовили сотрудники Могилевского государственного машиностроительного профессионально-технического колледжа. Масштабную композицию планируется наполнить бегониями или петуниями. "Точное место для ее размещения пока не определено, - сказала Наталья Купрач. - Рассматриваются два варианта: на въезде в микрорайон Казимировка и напротив Дворца культуры области". Украсят город к юбилейной дате и более мелкие цветочные надписи "750 лет Могилеву", металлические деревья с вазонами, вертикальное озеленение мостов. "В прошлые годы цветочные вазы радовали прохожих на улицах Первомайской и Космонавтов, бульваре Непокоренных, в сквере 40-летия Победы, набережной реки Дубровенки, площади Славы, - отметила Наталья Купрач. - В этом году кашпо с петуниями появятся и на мостах по улицам Якубовского и Челюскинцев".По словам собеседницы, в этом году в областном центре откажутся от большой цветочной композиции, создававшей панораму города на склоне площади Орджоникидзе. А вот традиционные "Цветочные часы" возле кинотеатра "Октябрь" заработают в ближайшее время. Всего в областном центре специалисты предприятия высадят около 1,3 млн штук рассады однолетников и многолетников. Украшать город на Днепре будут более 25 сортов цветов. Могилевчане и гости смогут увидеть бархатцы, петунии, бегонии, пеларгонии, лобелии, цинерарии, колеусы и другие привычные глазу цветы, а также новичков - немезию и мимулюс. Ожидается, что массовая высадка рассады начнется после 9 мая и закончится в июне. "Обычно Могилев начинает расцветать значительно раньше, - подчеркнула ведущий агроном участка цветоводства №2 "Могилевзеленстроя" Нина Демиденко. - Однако в этом году коррективы в планы внесла природа, и до установления теплой погоды основными украшениями города останутся тюльпаны, виолы, примулы и гвоздики".-0-
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По словам собеседницы, в этом году в областном центре откажутся от большой цветочной композиции, создававшей панораму города на склоне площади Орджоникидзе.
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