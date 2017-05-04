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Около 1000 человек участвовали в эстафете по улицам Гродно

05.05.2017 16:24 — Новости регионов | БелТА  
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5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 1000 участников собрала сегодня старейшая в Гродно эстафета по городским улицам, сообщает корреспондент БЕЛТА. Посвященный Дню печати и Дню Победы легкоатлетический пробег по центральным городским улицам прошел в 72-й раз. Соревнования, начавшиеся в 1940-х годах, ни на один год не прерывались. Их организует отдел образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома и редакция областной газеты "Гродзенская праўда"."Эстафета была невероятно популярна в послевоенное время. Мы видим возрождение славных беговых традиций, все больше любителей бега, приверженцев здорового образа жизни принимают участие в нашем пробеге. Нынешняя эстафета стала самой массовой за последние годы - заявки на участие подали свыше 60 команд, около 1 тыс. бегунов", - отметил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что участвуют в пробеге не только команды школ, ссузов и вузов, но и представители крупных предприятий, организаций города. "Спортивные мероприятия становятся визитной карточкой Гродно. Совсем скоро, 28 мая, центр города вновь превратится в беговую арену. Здесь будут проложены две дистанции - по 10 км и 5 км необычного пробега "Гарадзенская вандроўка". Мы предложим участникам - как жителям Гродно, так и его гостям - по-новому, с необычного ракурса взглянуть на красоты города, его достопримечательности", - обратил внимание Олег Андрейчик. Принять участие в забегах может любой желающий. Эстафета общей протяженностью 5,2 км была разбита на 10 мужских и 4 женских этапа. До финиша на дистанции шла серьезная борьба. Первое место в общем зачете заняли представители Гродненского государственного училища олимпийского резерва, второе - команда Гродненского госуниверситета имени Я.Купалы, третье - дружина УВД облисполкома. Победители назывались сразу в нескольких номинациях - среди больших и малых школ, ссузов, вузов и коллективов города. По заведенной еще в 1940-х годах традиции победители и призеры награждались не только кубками и дипломами, но и сладкими призами.-0-
 
Теги: Гродно
 
 
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Посвященный Дню печати и Дню Победы легкоатлетический пробег по центральным городским улицам прошел в 72-й раз. Соревнования, начавшиеся в 1940-х годах, ни на один год...

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