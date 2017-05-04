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Акция по безвозмездной сдаче крови пройдет в Минске
05.05.2017 16:40 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по безвозмездной сдаче крови пройдет 12 мая в Городском центре трансфузиологии 6-й городской клинической больницы, сообщили БЕЛТА в больнице. Мероприятие организовано в формате проекта по безвозмездному донорству Партизанской районной организацией Белорусского общества Красного Креста и администрацией учреждения. В нем примут участие спортсмены футбольного клуба "Минск", сотрудники Главного статистического управления столицы, студенты Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова БГУ, учащиеся Минского государственного медицинского колледжа. Целенаправленная работа по возрождению безвозмездного донорства проводится в Беларуси с 2013 года. По инициативе Министерства здравоохранения в 2015 году подписан закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам донорства крови и ее компонентов", где закреплена приоритетность выполнения донорской функции на безвозмездной основе, урегулированы вопросы предоставления гарантий и компенсаций безвозмездным донорам. Произошло концептуальное изменение подхода к донорству, которое определено как свободно выраженный добровольный акт, преследующий своей целью выражение гражданской позиции, а не стремление получения определенных денежных компенсаций и льгот. Принимая во внимание, что именно добровольная безвозмездная сдача крови ассоциируется с гораздо более низкими показателями инфицирования, трансфузиологическое сообщество Беларуси приветствовало такое направление развития донорства. К работе с донорским контингентом активно привлекаются общественные организации - БРСМ, "Белая Русь", Белорусское общество Красного Креста и другие.-0-
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Мероприятие организовано в формате проекта по безвозмездному донорству Партизанской районной организацией Белорусского общества Красного Креста и...
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