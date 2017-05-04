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Сельскохозяйственный комплекс по выращиванию грибниц построят под Кобрином
05.05.2017 16:56 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе появится сельскохозяйственный комплекс по выращиванию грибниц, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главы администрации свободной экономической зоны "Брест" Александр Шукайло. В СЭЗ зарегистрирован новый резидент. Им стала компания с белорусским капиталом "БТВ-Агро", которая реализует импортозамещающий проект. Инвесторам выделяется земельный участок рядом с Кобрином площадью 76 га. Там будет построен комплекс по выращиванию грибниц. Согласно бизнес-плану, объем заявленных инвестиций составляет 18,1 млн евро. Участок под строительство подобран в непосредственной близости к сырьевой базе, возле Кобринской птицефабрики. Также с хозяйствами Кобринского и Малоритского районов ведутся переговоры по поводу поставки соломы. По словам Александра Шукайло, готовую продукцию планируется поставлять на уже работающее на территории свободной экономической зоны СООО "Бонше", которое выращивает шампиньоны. Сейчас оно импортирует грибницу. В СЭЗ в этом году будет строиться еще одно подобное предприятие - "Грибной рай". Рассматриваются возможности поставок на грибное производство в Барановичи, а также на экспорт. С начала года это уже третий резидент, зарегистрированный на брестской инвестиционной площадке. В проработке находится еще ряд проектов, в которых планируют поучаствовать отечественные и иностранные инвесторы. "В частности, рассматриваются бизнес-планы двух предприятий с польским капиталом. Планируется, что в качестве резидентов они будут зарегистрированы в I полугодии", - отметил замглавы администрации СЭЗ. В настоящее время в свободной экономической зоне "Брест" зарегистрировано 75 резидентов, в том числе 50 с иностранным капиталом.-0-
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В СЭЗ зарегистрирован новый резидент. Им стала компания с белорусским капиталом "БТВ-Агро", которая реализует импортозамещающий проект. Инвесторам выделяется...
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