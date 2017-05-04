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ГАИ Минской области с 6 по 10 мая проведет акцию "Трезвый водитель"

05.05.2017 16:59 — Новости регионов | БелТА  
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ГАИ Минской области с 6 по 10 мая проведет акцию "Трезвый водитель"
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области с 6 по 10 мая проведет профилактическую акцию "Трезвый водитель", сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.Цель акции - пресечение фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Ближайшие выходные и праздничные дни инспекторы ДПС проведут в усиленном варианте несения службы. Помощь ГАИ окажут участковые инспекторы милиции и добровольные дружинники. Будет организована работа передвижных наркологических пунктов. Без внимания не останется ни один населенный пункт Минской области."Госавтоинспекция призывает всех граждан: если вы видите, что нетрезвый водитель садится за руль или уже управляет транспортным средством, не оставайтесь равнодушными. Незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102. Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь", - обратила внимание Екатерина Сильченко.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Цель акции - пресечение фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

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