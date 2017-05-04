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Афиша выходного дня: форум уличных театров, музей мороженого и День Победы
05.05.2017 17:28 — Новости регионов | БелТА
В предстоящие выходные нас ждет множество интересных событий и развлечений, а также большой праздник для каждого белоруса - День Великой Победы. Афиша расскажет об основных площадках в Минске и регионах, на которых пройдут торжественные мероприятия к 9 Мая. Кроме того, в эти выходные можно будет побывать на форуме уличных театров, прогуляться по городу счастливых людей, разукрасить вечернее небо светошариками, сфотографироваться в первом белорусском музее мороженого и, конечно, присоединиться к просмотру первого полуфинала международного конкурса "Евровидение-2017". Афиша выходного дня желает своим читателям праздничного настроения, мира и благополучия! Утро на V Минском форуме уличных театровV Минский форум уличных театров пройдет 7-8 мая в Верхнем городе.Фестиваль с 2013 года проходит в историческом центре Минска и бесплатно знакомит тысячи зрителей с многообразием жанров уличного и циркового искусства. В этом году в нем примут участие более 200 артистов из Беларуси, Германии, Польши, Приднестровья, Италии. За два дня минчане увидят около 20 представлений на трех площадках - у Ратуши, на арт-террасе и в каретном дворике.Так, 7 мая площадка в каретном дворике превратится в дворик цирковой - впервые весь день под открытым небом будут выступать цирковые коллективы со всей страны во главе с Белгосцирком. Это фактически фестиваль в фестивале. Ожидается премьерное выступление артистов минского театра EYE. Студия "Варгін" с батлейкой и народный театр Краснопольского центра культуры с программой "Народныя забавы" окунут зрителей в историческое прошлое белорусского уличного театра. Свои творческие достижения продемонстрирует студенческий театр университета культуры.В Минске выступит Teatr Pinezka из Познани, Андреа Феди - клоун Katastrofa из Ливорно, из Берлина приедут представители театра Dulce Compania, а также театра "Тук-тук!" из Тирасполя. Белорусское уличное и цирковое движение в этом году представят около 20 коллективов из Барановичей, Бреста, Витебска, Кобрина, Минска, Могилева, Орши.Место: Верхний город.Время: с 12.00.Стоимость: бесплатно.Праздник "Фестиваль семьи - город счастливых людей" пройдет 7-8 и 13-14 мая в парке имени М.Горького в Минске. Праздник будет приурочен к 500-летию белорусского книгопечатания и 950-летию города Минска.Всей семьей можно будет отдохнуть, провести время на свежем воздухе, поучаствовать в различных конкурсах и развлечениях, насладиться концертной программой. Все желающие смогут выиграть призы.На территории парка будет расположено 20 развлекательных островков. Посетителям предложат принять участие в викторинах, сделать профессиональное фото, попробовать силы в настольных играх. Любителей активного отдыха ожидают футбол, хоккей, хождение по канату. Участники смогут пройти SkarynaKvest, где нужно будет проявить знание истории и логику.В концертной программе выступят творческие и музыкальные коллективы со всей страны. Поделятся своим зарядом позитива и жизнерадостности представители детских студий "Аванти" и All stars. Гостей ожидают танцевальные мастер-классы, силовое шоу, театрализованные представления, семейные игры и конкурсы, клоуны.Также запланированы социальные акции. Состоится вручение подарков многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, пройдут выставка и награждение победителей международного конкурса рисунка "Мир с мечтой", конкурс рисунка на асфальте "Мой город".Место: ул.Фрунзе, 2.Время: с 14.00.Стоимость: бесплатно.Большой фестиваль светошариков-2017 пройдет в воскресенье вечером в парке Dreamland. Романтическая живая музыка и световое представление, веселые согревающие конкурсы, горячее питание и, конечно же, запуск в небо тысяч светошариков, прокладывающих дорогу мечтам истинных романтиков. Организаторы обещают, что фестиваль состоится в любую погоду. Светошарики можно приобрести на месте.Место: ул.Орловская, 80.Время: с 21.00 до 22.00.Стоимость: бесплатно.Утро с World Press PhotoЛучшие мировые пресс-фотографии 2016 года можно увидеть на международной выставке World Press Photo в Минске.Фотографии, победившие в конкурсе World Press Photo, образовали выставку, которая экспонируется в 45 странах и собирает ежегодно более 4 млн посетителей. Выставку World Press Photo Беларусь принимает у себя уже во второй раз.Журналистская фотография - один из основных компонентов медиапространства и самый распространенный источник визуальной информации. Развитие технологий и спрос на фотоизображения делают профессию фотожурналиста, с одной стороны, все более популярной, с другой - добавляют ей определенные особенности. Скорость передачи информации, ее доступность превращают современный мир в один досконально визуализированный ландшафт, в котором человек с фотокамерой занимает далеко не последнее место. То, что зритель видит через оптику СМИ, во многом зависит от профессионализма, компетенции, а также смелости и преданности фотожурналиста своему делу. События требуют подтверждения, поэтому снимок часто выступает свидетельством, документальным подкреплением информации, неотъемлемой частью рассказа.Экспозиция будет открыта для посещения по 24 мая в выставочном пространстве ЦЭХ.Место: ул. Октябрьская, 16.Время: с 12.00 до 21.00.Стоимость: Br5, льготный - Br2,5.На этой неделе прямиком из Рима в Минск прибыло 69 гравюр (офортов) Рембрандта. Коллекция входит в состав одного из крупнейших собраний графики в Европе и привезена для организации выставки оригинальных произведений великого голландца.Увидеть работы мастера можно с 5 мая по 3 июля в Национальном художественном музее Беларуси. Это первая полномасштабная выставка гравюры великого голландца в Минске.Стремление к совершенствованию приводило иногда к тому, что Рембрандт создавал офорты в течение многих лет. Например, знаменитым офортом "Христос, исцеляющий больных" он занимался 7 лет. Фрагмент этого колоссального листа представлен в экспозиции. Размеры офортов изменяются от нескольких сантиметров - офорт "Голова кричащего мужчины в меховой шапке" имеет размеры 36x29 мм - до нескольких десятков сантиметров - офорт "Христос перед Пилатом" имеет размеры 547x447 мм. Рембрандт занимался офортами на протяжении всей творческой жизни. Первые два офорта "Отдых на пути в Египет" и "Обрезание", датированные 1626 годом, и последний "Портрет Яна ван дер Линдена" 1665 года также можно увидеть на выставке в Национальном художественном музее.Место: ул. Ленина, 20.Время: с 11.00 до 18.00.Стоимость: взрослым - Br15, школьникам - Br7.В минский прокат на этой неделе вышел фильм-биография "Любовь и страсть. Далида", посвященный знаменитой французской певице и актрисе.Она была рождена, чтобы стать звездой. Она обладала магической красотой и невероятным голосом. Она ворвалась на музыкальный Олимп и завладела сердцами всего мира. Но слава и деньги не принесли ей счастья. Всю жизнь она искала настоящую любовь и ради нее пожертвовала всем.Фильм французского режиссера Лизы Азуэлос покажет зрителю важнейшие периоды жизни Далиды: от ее рождения в Каире и дебютного концерта в Париже до оглушительного мирового успеха.Место: кинотеатры "Беларусь", "Falcon Club Бутик Кино" и Silver Screen (в ТРЦ "Галилео").Стоимость: от Br6.В этот знаменательный день Афиша приглашает минчан и гостей столицы отдать дань уважения нашим дорогим ветеранам и разделить радость и торжество Победы, благодаря которой мы получили возможность в мире и благополучии жить на родной земле.Празднование в Минске Дня Победы будет традиционно масштабным: предусматривается комплекс праздничных, культурных, спортивных, информационных и других мероприятий. Всего в городе в праздничные дни их состоится свыше 80.Утром 9 мая на проспекте Независимости, на прилегающих к нему улицах, на площади Победы пройдет шествие памяти "Беларусь помнит" с участием общественности города Минска, представителей молодежных и детских организаций, общественных объединений. Они пройдут к площади Победы, неся в руках портреты героев войны, своих родственников как свидетельство памяти о войне и всенародной благодарности поколению победителей. Для ветеранов на площади Победы будут установлены трибуны, где они встретят шествие. Затем к памятнику на площади Победы будут возложены цветы, завершится церемония массовым исполнением песни "День Победы". После завершения возложения венков и цветов к монументу Победы во всех районах города будут организованы праздничные концерты с участием творческих коллективов художественной самодеятельности, эстрадных исполнителей и лучших детских творческих коллективов; развлекательно-игровые программы, спортивные состязания и конкурсы, выставки декоративно-прикладного народного творчества; торговля. Праздничные мероприятия в районах пройдут в парковых зонах.Главным местом проведения городского праздника станет площадка у Дворца спорта. В концертных программах примут участие творческие коллективы и исполнители Минска, пройдет выставка-ярмарка мастеров народного творчества. Будет организована праздничная торговля. На территории Верхнего города с 13.00 до 23.00 состоится концертная программа в рамках летнего музыкально-туристического сезона, посвященная Дню Победы. В театрах, концертных залах пройдут тематические показы спектаклей, концертов, а в музеях, библиотеках - выставки, посвященные Дню Победы. В кинотеатрах состоятся кинолектории, кинопрограммы и иные мероприятия.Вечером 9 мая пройдет праздничный концерт телепроекта "Площадь Победы - 2017". В концертной программе - театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу, которое пройдет впервые в Минске на двух зданиях позади монумента Победы в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь. А завершится празднование 30 залпами салюта.И еще несколько интересных мероприятий, которые стоит посетить в этот день Праздничная программа "Цветущий май Победы" будет представлена в Центральном ботаническом саду 9 мая. В этот день с 13.00 до 16.30 среди цветущих яблонь, тюльпанов, нарциссов, магнолии и сакуры ветеранов и посетителей сада ожидают музыкальный концерт, выставка техники военных лет, развлечения для детей и взрослых. Посетители смогут сделать моментальное фото в стиле военного времени, а также полюбоваться красотой и многообразием сортов тюльпанов и гиацинтов, посетив оригинальную выставку этих ярких весенних цветов, организованную сотрудниками ботанического сада. Кроме того, посетителям будут предложены экскурсии по ландшафту, где профессиональные экскурсоводы расскажут про Ботанический сад времен войны, а также об уникальных коллекциях растений. Экскурсионные группы будут формироваться возле оранжереи тропических растений в 14.00.Яркие театрализованные моменты праздничной программы напомнят о военных годах и тех героях, которые ценой своих жизней завоевали для нас победу и сегодняшнее мирное небо. Автомобили, мотоциклы, макеты оружия времен Великой Отечественной войны будут интересны всем. Выступление каскадеров и мастер-класс со зрителем по приемам самообороны заинтересует юношей и девушек. Гармонисты и духовой оркестр исполнят мелодии и песни военных лет. Дети и взрослые смогут посоревноваться в меткости и ловкости, будут работать детские аттракционы, можно совершить прогулки верхом на лошадях и пони по озерному комплексу. Гостям также предложат угоститься солдатской кашей.Место: ул.Сурганова, 2в.Время: с 13.00.Стоимость: вход на ландшафтную зону - Br6, бесплатный вход - для детей до 6 лет, многодетных семей и инвалидов.Первый в Беларуси музей мороженого под названием "Белы Полюс" открылся в Минске в ТРЦ Galleria Minsk. Музей расположен на площади, равной четырем теннисным кортам, на которой разместились аттракционы и экспонаты. Все посетители музея смогут побывать в копии кафе-мороженого, которое было открыто в Париже в 1860 году, посмотреть, как выглядел самый большой пломбир в мире, оказаться на фабрике, где делают одноименное мороженое "Белы Полюс", продегустировать сладкий продукт.Работа по созданию музея мороженого в Минске проводилась вместе с историками, технологами и художниками. Важное место в нем отведено познавательной части. Здесь представлены более 20 зон, каждая из которых рассказывает об истории, вкусах и эволюции лакомства. Посетители увидят отдельный стенд о белорусском мороженом, а также аттракционы, которые расскажут все о вкусах, составе и внутренней кухне производства.Музей мороженого будет работать с 5 мая по 31 июля. Он станет местом не только для экскурсий, но также для мастер-классов, образовательных лекций и вечеринок.Место: пр-т Победителей, 9.Время: с 10.00 до 22.00.Стоимость: для взрослых - Br5, для детей - Br3.9 мая состоится первый полуфинал конкурса "Евровидение-2017". Посмотреть выступления участников можно в компании меломанов в клубе "Граффити". Вход свободный, однако необходимо заранее забронировать место.Первый полуфинал: 1. Швеция; 2. Грузия. 3. Австралия; 4. Албания; 5. Бельгия; 6. Черногория; 7. Финляндия; 8. Азербайджан; 9. Португалия; 10. Греция; 11.Польша; 12. Молдова; 13. Исландия; 14. Чехия; 15. Кипр; 16. Армения; 17. Словения; 18. Латвия.Место: пер. Калинина, 16.Время: 22.00.Стоимость: вход свободный.День Победы на "Линии Сталина"8-9 мая в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Программа на 8-9 мая:11.00 - начало мероприятия. Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей.12.00 - открытие детской площадки клоуна Моти.13.00 - концертная программа.14.00 - реконструкция боя Великой Отечественной войны "Битва за Берлин".15.00 - концертная программа.16.30 - выставка военной техники времен Великой Отечественной войны.17.00 - награждение и вручение дипломов.18.00 - завершение работы интерактивных зон.21.00 - завершение работы комплекса.За посещение аттракционов и мастер-классов во время мероприятия всем участникам будут выдаваться памятные сувениры, а наиболее активные посетители старше 7 лет смогут выиграть главные призы от "Линии Сталина" - стрельбу из пушки и катание на боевой технике. Не обойдется в эти дни и без полевой кухни: попробовать настоящую солдатскую кашу все желающие смогут с 12.00 до 17.00. Во время мероприятия гости смогут поучаствовать в квесте "Поиск стрелкового оружия".Билеты на мероприятие можно купить на сайте "Линии Сталина" и на месте в кассах. Дети до 7 лет могут свободно проходить на мероприятие в сопровождении взрослых.Праздничная программа "Мы встречаем День Победы" пройдет в центре экотуризма "Станьково" 7 мая. Состоится реконструкция боя (с использованием пиротехники, холостых патронов, бронемашин и артиллерии), а также концерт "Песни Великой Победы". Кроме того, гости праздника смогут посетить экскурсию по экспозиции боевой техники и тяжелого вооружения, посмотреть показательное выступление кинологов со служебными собаками, попробовать солдатскую кашу.Экспозиция в Станьково занимает около 7 га и включает укрепленный район, более 30 единиц боевой техники и вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода, два паровоза, военно-морское вооружение.Начало праздничной программы в 11.00. Вход свободный. Областное праздничное мероприятие, посвященное 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоится на Кургане Славы 6 мая. На главной площадке мемориального комплекса пройдет торжественный митинг (начало в 12.00) с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей Минского облисполкома, гор- и райисполкомов, республиканских органов госуправления, депутатов Палаты представителей, а также членов Совета Республики.Во время праздничного мероприятия будут работать тематические площадки. Среди них - "Был месяц май", концертная программа с участием любительских коллективов и отдельных исполнителей Минской области; спортивная площадка (дартс, армрестлинг, фигурное вождение велосипеда и др.); площадка авиамодельного спорта ДОСААФ; выставка технического творчества и центров патриотического воспитания молодежи учреждений образования. Также запланирована работа фотозоны "Солдатский привал" и театрализованная программа с участием заслуженного любительского коллектива Беларуси - драматического театра "Відарыс" Дворца культуры им. М.Горького (Борисов), народного клуба самодеятельных поэтов и композиторов "Жывіца" Минского областного центра народного творчества и народного любительского объединения "В кругу друзей" Жодинского городского центра культуры, любительских коллективов Несвижского района.Для участников и гостей областного торжественного мероприятия будет организована работа торговли и общественного питания, полевых кухонь, выступление инструментальных ансамблей, гармонистов, баянистов, солистов, костюмированных в военную форму времен Великой Отечественной войны.Планы мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Великой Победы, утверждены в каждом районе столичного региона и в Жодино. В честь знаменательной даты состоятся митинги с участием ветеранов, возложения цветов к памятникам воинам и воинским захоронениям, торжественные вечера, праздничные концерты, акции.Торжества, приуроченные ко Дню Победы, откроет 6 мая в Могилеве благотворительный концерт Белорусского государственного академического музыкального театра "День святой Победы", а 7 мая в сквере 40-летия Победы под выступление духового оркестра пройдет вечер встречи поколений. Основные мероприятия состоятся в городе на Днепре 9 мая. Они начнутся на площади Ленина торжественным маршем воинских частей Могилевского воинского гарнизона и продолжатся театрализованным шествием-парадом по улице Первомайской "Великая Победа счастливого мая" с участием ветеранов Великой Отечественной войны, руководства области и города, представителей трудовых коллективов, общественности и молодежи.Во главе шествия понесут большое полотнище Знамя Победы, портреты 114 Героев Советского Союза, уроженцев Могилевщины. Каждый желающий сможет присоединиться к акции "Полк памяти" и с фотографиями фронтовиков, которые воевали в годы ВОВ, пройти по центральной улице города. В числе элементов театрализации во время шествия будут отражены периоды обороны и освобождения Могилева, подвиг медсестер по спасению бойцов Красной армии, мирное послевоенное время и др.В этот день на площади Славы состоится торжественный митинг и театрализованный концерт "Неугасимая память поколений". Особенностью музыкальной программы станет то, что песни о войне и Победе будут исполняться преимущественно на стихи современных поэтов и композиторов. Торжества по случаю Великой Победы по традиции продолжатся в Печерском лесопарке народными гуляньями. Здесь на центральной сцене и Солдатской поляне до самого вечера будут идти тематические музыкальные программы с участием лучших творческих сил города на Днепре. Кроме того, в микрозонах областного центра под открытым небом 9 мая будет работать еще 10 концертных площадок.Финальным аккордом торжеств станет концерт на площадке у городской Ратуши "Весна Победы над Днепром" и праздничный салют.Караоке песен военных лет и советской эпохи организуют в День Победы на центральной площади Витебска. Начнется день 9 Мая в Витебске праздничным шествием от площади Ленина к площади Победы, где будут возложены цветы к монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины, состоится митинг-реквием и пройдут воинские подразделения. Концерты, в том числе с участием духовых оркестров, хоровых коллективов, акции, спортивные игры и конкурсы, выставки и демонстрация обмундирования и униформы бойцов Красной Армии разнообразят программу первой половины дня. А вечером всех горожан и гостей приглашают на площадь Победы не только послушать, но и вместе спеть песни Победы. На электронных экранах будут транслироваться слова песен, чтобы каждый мог присоединиться. Традиционно праздничные мероприятия в организациях и учреждениях, на различных площадках Витебска начнутся заранее - с 5 мая. В частности, необычная театрализованная программа запланирована в Концертном зале "Витебск" 6 мая. Специальным гостем концерта станет Саша Немо - популярный исполнитель, который в этом году получил национальную музыкальную премию "Лира". На территории культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина" с 1 по 9 мая будет проходить акция "Треугольник памяти": посетители экспозиций смогут письменно изложить свои мысли о войне и мире, подвиге народа либо пожелание ветерану и запечатать послание в виде фронтового треугольника. Автор может оставить такое письмо в комплексе, забрать с собой либо подарить участнику Великой Отечественной войны во время праздничных мероприятий. И здесь же непосредственно 9 Мая будет организован "Майский вальс Победы": выступления творческих коллективов, мастер-класс "Акварельные зарисовки", концерт народного хора ветеранов и тематическая выставка одного дня "Память", для которой участники коллективов, действующих при комплексе, принесут фотографии своих родных, воевавших в годы Великой Отечественной.Витебский областной музей Героя Советского Союза Миная Шмырева 9 Мая предложит всем желающим в специальной фотозоне перенестись во времена Великой Отечественной войны, облачившись в униформу тех лет. На территории музея и в парке Партизанской славы будет организована большая программа. В том числе планируется выставка униформы и обмундирования бойцов Красной Армии с фотозоной. То есть любой желающий сможет примерить на себя такой костюм и сфотографироваться. Планируется также организовать выставку оружия из фондов музея. Однозначно будет чай в землянках, солдатская каша.Интерактивными будут не только выставки. Желающие смогут поучаствовать в городском квесте "Адреса памяти". Это историческая игра, которая посвящена местам Витебска, связанным с периодом Великой Отечественной войны. Участники квеста получат специальные книжки с заданиями - это элементы зданий и сооружений, шифры, загадки, по которым надо будет угадать локацию.На традиционный концерт-представление о военном подвиге приглашает драматический театр, а с 6 по 8 мая в честь памяти защитников Отечества в Гродно пройдут соревнования по рукопашному и ножевому бою, славянским единоборствам. На главный торжественный митинг 9 мая гродненцам предлагают собраться у Кургана Славы. Его откроет торжественное шествие войск гродненского гарнизона, выступит руководство области, ветераны возложат к мемориальной доске венки. Здесь же вечером развернется концерт, который завершится массовым исполнением "Катюши" и праздничным салютом.Жители Гродно 9 мая также смогут пронести в праздничной колонне таблички с портретами родственников и героев, прошедших дорогами войны. Областную патриотическую акцию "И в памяти навеки имена…" проводят уже второй год подряд. Молодежь региона таким образом предложила в 2016 году увековечить память военного поколения Гродненской области. На территории комплекса оборонительных сооружении "Рубеж Карбышева" в этот день гости смогут увидеть показательные выступления войск Западного оборонительного командования. Праздничные программы развернутся и в центре города – на пл. Советская будет работать ресторан под открытым небом, даст плац-концерт оркестр МЧС, будут выступать творческие коллективы города и звучать музыка. В парке Жилибера будет работать детская анимационная площадка, такие же откроются в микрорайонах города и райцентрах области.В центре Гродно сыграют в футбол на велосипедах во время праздника Grodno Rovar Fest.Велоклубы Гродно официально откроют летний сезон праздником для всех поклонников двухколесных транспортных средств 7 мая в историческом центре города. В этот день запланировано много необычных мероприятий с участием велосипедистов всех возрастов. Главным из них станет большой заезд по улицам города, ожидается, что в нем примут участие около 600 велосипедистов. Колонна начнет движение от пл.Советской и проедет по 17-километровому кольцу, в который входят оба района города, после чего вернется к месту старта.Общественное объединение "ВелоГродно" развернет развлекательную площадку около Дворца культуры текстильщиков. Здесь будут увлекательные конкурсы и развлечения - по велоболу (футболу на двухколесных средствах передвижения), заездам по велолабиринту. На площади выберут лучший велообраз и самый оригинальный защитный шлем, продемонстрируют тюнингованные велосипеды и дадут мастер-классы новичкам. Состоится также заезд для самых маленьких. Подготовлены развлечения для малышей, подарки и музыкальная программа.В Бресте 8 и 9 мая состоится международный патриотический форум "Бессмертный полк". Впервые в городе для участников акции организуют палаточный лагерь, который сможет вместить около 800 человек. Он развернется на территории кемпинга во втором равелине Брестской крепости. В день заезда для гостей организуют экскурсии по территории Кобринского укрепления. Желающие смогут поучаствовать в спортивных соревнованиях, внеаренном лазертаге. Вечером запланирована концертная программа, у костра прозвучат военные песни. Непосредственно в День Победы участники форума "Бессмертный полк" торжественным шествием вместе с жителями города пройдут к Брестской крепости. В палаточном лагере будут созданы необходимые условия для проживания на природе, к кемпингу проведено электричество, будет организована подача воды. Чтобы остановиться в лагере, участникам "Бессмертного полка" необходимо предварительно зарегистрироваться.Помимо областного центра, в День Победы к патриотическому мероприятию присоединятся и другие города области. Акцию проведут в Барановичах, Пинске, Кобрине, Ганцевичах, Пружанах, Ляховичах, Столине, Малорите и Березе.В Гомеле 5-9 мая по случаю празднования 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне организуют более полусотни мероприятий.Празднование начались 5 мая с торжественных митингов и возложения цветов к братским могилам, мемориалам и памятникам героям. Митинги продолжатся и 6 мая. Самый масштабный из них с участием руководства области и города пройдет на Аллее Героев Гомеля. Памятные мероприятия в этот день продолжатся праздничным концертом в Гомельском областном общественно-культурном центре.9 мая мероприятия пройдут уже по всему городу. Стартуют они акцией-шествием "Парад победителей" с участием ветеранов ВОВ, руководства области и города, трудящихся, спортсменов, творческой молодежи. Колонна проследует от площади Восстания по улице Советской до площади Труда. Завершится шествие митингом и возложением цветов к братской могиле советских воинов и подпольщиков.Далее праздник продолжится акциями, флешмобами, выставками, конкурсами патриотической песни, кинопоказами, презентациями, концертными и спортивными программами. Для их проведения задействуют более 25 площадок в самых разных уголках Гомеля, в том числе музеи, кинотеатры, скверы, парки. На площади Ленина развернется выставка военной техники. Еще один масштабный выставочный проект "Ретро Гомель", подготовленный реконструкторами с использованием военно-исторической техники, разместится на улицах Ланге-Билецкого. Вечером на Аллее Героев областного центра состоится молодежная акция-флешмоб "Гомель помнит". Молодежь зажжет более пятисот лампадок как символ памяти о тех, кто воевал за мир для будущих поколений. А после выложит у мемориала светящимися лампадками цифру "72", символизирующую количество лет, прошедших с момента героической Победы в Великой Отечественной войне.Ярким финалом Дня Победы станут красочные фейерверки. Полюбоваться салютом можно будет в 23.00 из четырех точек Гомеля: у Ледового дворца (Центральный район), на каскаде озер по проспекту Космонавтов (Железнодорожный район), у зоны отдыха "Пруды" (Новобелицкий район), у Любенского озера (Советский район). К слову, в Советском районе праздничный фейерверк предварит акция "Салют, Победа!", участники которой массово исполнят песню "День Победы".Первый фестиваль дударских регионов "Дударскі рэй" пройдет в Глубоком 6-7 мая.Дуда - белорусский вариант волынки. То есть аналогичные и схожие инструменты есть в традициях многих народов Европы. Название фестиваля объясняется тем, что в нем примут участие дудари из Беларуси и зарубежья, которые будут представлять не столько свои страны, сколько регионы. Например, чехи из Моравии презентуют свой фольклор и дударскую традицию. То же самое с Бельгией, а также с поляками, которые будут представлять регион Великопольшу, ждем в гости и одного дударя из Шотландии.Открываться фестиваль будет на Аллее знаменитых земляков. Здесь гости сыграют импровизацию, как это заведено в дударском сообществе. Затем в центральной районной библиотеке откроется выставка "Дуда ў лiтаратуры". Экспозиция соберет книги белорусских классиков, практически каждый из которых упоминал в своих произведениях этот народный инструмент. В том числе будут и старинные, более чем вековые книги. Еще одна выставка откроется в первый день фестиваля в историко-этнографическом музее - "Велiкапольскiя дуды ў XXI стагоддзi". Завершится первый день фэста возложением цветов к могиле Буйницкого в деревне Прозороки и выступлением в санаторно-курортном комплексе "Плисса".Второй день стартует музыкальной прогулкой по культурно-дендрологическому парку в деревне Мосар, который еще называют маленькой белорусской Швейцарией, а также дудари сыграют на службе в Костеле непорочного зачатия наисвятейшей Девы Марии в деревне Удело. А затем все действо вновь переместится в Глубокое, где участники и гости (кстати, приедут и друзья глубочан из Центра белорусской культуры Даугавпилса, Латвия) пройдут шествием от школы искусств к центральной площади города. Здесь, на главной сцене и состоится гала-концерт, который познакомит слушателей с музыкальными и фольклорными, даже танцевальными традициями разных регионов стран - участниц фэста.
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В предстоящие выходные нас ждет множество интересных событий и развлечений, а также большой праздник для каждого белоруса - День Великой Победы. Афиша расскажет об...
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