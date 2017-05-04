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Праздничный салют в День Победы увидят жители 8 райцентров Минской области

05.05.2017 18:03 — Новости регионов | БелТА  
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Праздничный салют в День Победы увидят жители 8 райцентров Минской области
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный салют 9 мая будет дан в 8 районных центрах столичной области. Такая информация размещена на сайте Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.Раньше всех салют, который начнется в 21.00, увидят жители Смолевичей. В 21.45 эстафету примет Червень. В 22.00 яркими вспышками озарится небо над Солигорском, Любанью, Крупками и Уздой. Жителей Крупок также ожидает лазерное шоу. В 22.40 фейерверк начнется в Логойске, в 23.00 - в Копыле.Руководство остальных районов Минской области приняло решение отказаться от традиционного завершения торжества салютом и направить финансовые средства на благоустройство.Как сообщалось, центральное мероприятие ко Дню Победы в Минской области пройдет на Кургане Славы 6 мая. В праздничный день, 9 мая, в Молодечно состоится акция памяти "Беларусь помнит". Жители райцентра и района пройдут от центральной площади города до братской могилы с портретами погибших солдат и ушедших ветеранов Великой Отечественной войны. Подобное мероприятие стало традиционным и будет проведено в Молодечно в третий раз.Планы мероприятий, посвященных празднованию годовщины Великой Победы, утверждены в каждом районе центрального региона и в Жодино. В честь знаменательной даты состоятся митинги с участием ветеранов, возложения цветов к памятникам воинам и воинским захоронениям, торжественные вечера, праздничные концерты, акции.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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