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Указ №147 повысит эффективность работы шести крупных организаций АПК Могилевской области - эксперт
05.05.2017 21:27 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Указ №147 "Об организациях агропромышленного комплекса Могилевской области" позволит повысить эффективность работы шести крупных субъектов хозяйствования Могилевской области. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА, комментируя подписанный сегодня главой государства документ, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Татьяна Морозова.Данный документ предусматривает ряд конкретных мер финансового оздоровления и повышения эффективности работы для ОАО "Бобруйский мясокомбинат", ОАО "Управляющая компания холдинга "Агромашсервис", ОАО "Могилевхлебопродукт" - управляющая компания холдинга "Могилевхлебопродукт", ОАО "Климовичский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Бобруйский комбинат хлебопродуктов" и ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка".Предусмотренные указом меры включают рефинансирование задолженности по кредитам и займам на сумму Вr181,5 млн, предоставление отсрочки (рассрочки) задолженности по бюджетным ссудам и исполненным гарантиям на Вr499,75 млн, а также предоставление рассрочки погашения задолженности за энергоресурсы."Это позволит улучшить платежеспособность указанных организаций, повысит дисциплину расчетов, высвободит значительные оборотные средства, которые предприятия смогут направить не только на текущую деятельность, но и собственное развитие", - отметила Татьяна Морозова.-0-
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"Это позволит улучшить платежеспособность указанных организаций, повысит дисциплину расчетов, высвободит значительные оборотные средства, которые предприятия...
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