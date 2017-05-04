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Учения по организации охраны лесов от пожаров пройдут в Березинском районе
05.05.2017 21:56 — Новости регионов | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областное демонстрационно-практическое учение по организации охраны лесов от пожаров пройдет 6 мая на базе Березинского лесхоза, сообщили БЕЛТА в Минском государственное производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).Участники учения (главные лесничие и инженеры по охране и защите леса лесхозов) ознакомятся с организацией охраны лесного фонда Березинского лесхоза от лесных пожаров. Также они осмотрят пожарно-химическую станцию II типа лесхоза, а также пожарную технику и оборудование, применяемое для тушения лесных пожаров. В Березинском опытно-производственном лесничестве состоится посещение пункта противопожарного инвентаря, ознакомление с обустройством пожарного водоема для забора воды. Участникам демонстрационно-практического учения также покажут пример использования гусеничного транспортера ГТ-МУ в условиях тушения пожаров в труднодоступных местах лесного фонда.В целях обновления парка пожарных автоцистерн и автомашин лесхозы объединения в конце 2016 года за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития закупили 12 автомобилей повышенной проходимости для лесной охраны, оборудованных емкостью объемом 2 куб.м, а также необходимое для тушения лесных пожаров оборудование и инвентарь.Для своевременного обнаружения лесных пожаров в лесохозяйственных учреждениях имеется 99 пожарно-наблюдательных вышек и матч, 69 из которых оборудованы системами видеонаблюдения за лесами. Дополнительно в текущем году системами видеонаблюдения оборудованы две пожарно-наблюдательные вышки.-0-
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Участники учения (главные лесничие и инженеры по охране и защите леса лесхозов) ознакомятся с организацией охраны лесного фонда Березинского лесхоза от лесных...
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