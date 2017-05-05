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В Минске начинается отключение отопления на социальных объектах
06.05.2017 08:08 — Новости регионов | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня начнется отключение отопления на социальных объектах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.Так, с 6 мая тепло перестанет поступать в детские дошкольные учреждения, школы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения социального обслуживания, музеи, архивы, библиотеки.Отключение отопления в жилом фонде, общежитиях, гостиницах, учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования началось в столице 5 мая. С 3 апреля в городе стали отключать отопление в общественных, административных зданиях и на промышленных предприятиях. Как отметили в Мингорисполкоме, прошедший отопительный сезон был одним из самых продолжительных за последние 10 лет. В прошлом году отопление в административных зданиях Минска стали отключать 6 апреля, в жилом фонде - 8 апреля, в социальном секторе - 3 мая.-0-
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Так, с 6 мая тепло перестанет поступать в детские дошкольные учреждения, школы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения социального...
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