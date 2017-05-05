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В Гомельской области стартуют мероприятия к 95-летию пионерии

06.05.2017 08:26 — Новости регионов | БелТА  
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6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области 6 мая начнут проводить мероприятия, посвященные 95-летию со дня образования пионерского движения, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организации "БРПО" Артем Карпенко.Старт мероприятиям, в которых примут участие более 350 пионеров региона, будет дан в Калинковичах. Ребята соберутся на торжественный митинг у мемориала Героям на площади им.В.И.Ленина. Присутствующие почтут память участников Великой Отечественной войны, возложат венок и цветы, вспомнят подвиги пионеров-героев. Затем в Калинковичском районном центре досуга пройдет конкурс команд поддержки (чирлидеров) "Пионерские искры". В нынешнем году тематика этого состязания посвящена 95-летию пионерского движения. Участники поборются за звание лучших в двух возрастных номинациях: "Звездочки" (7-10 лет) и "Искорки" (11-14 лет). Своими конкурсными номерами они попытаются раскрыть историю пионерского движения и рассказать, почему сегодня пионером быть почетно.Ключевым событием дня станет пионерский форум-диалог "Пионерии 95!", во время которого организаторы пионерского движения расскажут, что сегодня предлагает пионерская организация, а школьники поделятся своим пионерским опытом. Также в форуме примет участие ветеран педагогического труда Раиса Атаманова. По завершении мероприятия лучшие пионеры области получат награды областной организации БРПО. Также будут подведены итоги областного конкурса чирлидеров.19 мая 2017 года исполнится 95 лет пионерскому движению, лучшие традиции которого в Республике Беларусь с 1990 года продолжает общественное объединение "Белорусская республиканская пионерская организация". Объединяя в своих рядах более 650 тыс. детей и подростков в возрасте от семи лет и старше, ОО "БРПО" является одним из ведущих соисполнителей государственной молодежной политики в Беларуси, весомой составляющей детства не только в республике, но и на всем постсоветском пространстве.-0-
 
Теги: Гомель
 
 
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