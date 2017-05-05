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Ароматный музей появится в Лиде

06.05.2017 08:48 — Новости регионов | БелТА  
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6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ароматный музей появится в Лиде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Лидском районном экологическом центре детей и молодежи.Участники этого центра создают душистую экспозицию целебных и ароматических трав и растений. В музейной комнате представят десятки растений разных видов, основное количество которых произрастает на полях и лугах области. Экспонатами будут живые и засушенные травы и цветы, эфирные масла, всевозможные саше, ароматические свечи, настойки и другие предметы, связанные с использованием душистых растений. Здесь можно будет почувствовать запах сена, чабреца и мяты, аромат соснового леса и лавандовых полей, увидеть, из чего делают ваниль.Также в музее разобьют "аптекарский" огород с живыми лекарственными травами. Таким образом туристы смогут не только насладится ароматами, но и научиться распознавать полезные виды, чтобы собирать самостоятельно или даже выращивать на своем участке. "Музей планируется открыть к сентябрю, сейчас над его созданием активно работают сотрудники центра и участники кружков, дети привлекают родителей. Мы также собираем предложения потенциальных посетителей о том, в каком виде они хотели бы видеть этот музей. Также будем благодарны за предоставленные материалы - например, редкие рецепты использования сборов, семена, предметы быта, связанные с аромолечением", - пояснила заведующая отделом экологического центра Ольга Пилипчик и добавила, что музей предложит посетителям интересный информационный блок об использовании трав и растений в медицине, косметологии и кулинарии разных стран. Сотрудники поделятся рецептами настоев, травяных сборов и мазей.В Гродненской области функционируют 444 музея, включая частные, школьные и вузовские, ведомственные музейные комнаты.-0-
 
Теги: Гродно
 
 
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Участники этого центра создают душистую экспозицию целебных и ароматических трав и растений. В музейной комнате представят десятки растений разных видов,...

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