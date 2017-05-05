|
Международный фестиваль славянских боевых искусств пройдет в Гродно
06.05.2017 10:33 — Новости регионов | БелТА
6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Турнир по армейскому рукопашному и ножевому бою соберет в Гродно участников из России и Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщил председатель совета клуба славянских единоборств "Аридан" Владимир Адамов.В преддверии Дня Победы Гродно примет международный фестиваль славянских боевых искусств. На 7 мая запланирован республиканский турнир по рукопашному и ножевому бою, а 8 мая для зрителей устроят показательные выступления."Фестиваль проводится в 17-й раз. Он популярен не только в Беларуси, традиционно приезжают к нам участники из-за рубежа. В этот раз гостями станет команда из Смоленска, также будут представлены регионы нашей страны - всего около 500 участников", - отметил Владимир Адамов. Каждый раз зрителей стараются удивить новинками в программе. Самым зрелищным, конечно, будет второй день фестиваля: на Кургане Славы проведут бои "стенка на стенку". Пройдут и традиционные турниры по историческому фехтованию - "Щит и меч", поединки пятерок. В меткости посоревнуются лучники. Запланированы показательные выступления конно-спортивного клуба. Не обойдется без выставки коллекционных предметов и традиционной солдатской каши. "Все участники и гости фестиваля смогут ознакомиться с экспозицией мобильной выставки музея истории Великой Отечественной войны. Машина с экспонатами прибудет в Гродно впервые и гостить будет всего один день", - сказал Владимир Адамов. Жителям и гостям Гродно расскажут о начальном этапе освобождения Беларуси, стратегической наступательной операции "Багратион" и легендарном партизанском движении. Также покажут кадры документальной хроники и серию информационно-исторических программ о хронологии боев на территории страны.XVII Международный фестиваль славянских боевых искусств посвящен 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии Дня Победы Гродно примет международный фестиваль славянских боевых искусств. На 7 мая запланирован республиканский турнир по рукопашному и ножевому...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)
Комментарии