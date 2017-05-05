﻿ Отклонений в концентрации загрязняющих веществ в воздухе Бреста нет - облгидромет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отклонений в концентрации загрязняющих веществ в воздухе Бреста нет - облгидромет

06.05.2017 11:36 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В результате инцидента на ОАО "Брестбытхим" отклонений в концентрации загрязняющих веществ в воздухе города обнаружено не было, сообщили корреспонденту БЕЛТА в лаборатории экологического мониторинга Брестского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По предварительным данным, на заводе произошла утечка паров азотной и ортофосфорной кислоты. Автоматическая метеорологическая станция по улице Северной, которая находится в полутора километрах от места ЧП, превышений загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировала. "Автоматическая станция работает в режиме реального времени. Показания снимаются каждые 20 минут. По данным на 11.00, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ - диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, озона, серы, углерода, твердых частиц фракций ПМ-10 - в атмосферном воздухе нет", - отметили в лаборатории. Там добавили, что специалисты продолжают отслеживать ситуацию.Как сообщалось, сегодня утром брестским спасателям поступила информация об утечке паров химического вещества из оборудования в цехе по производству бытовой химии на территории ОАО "Брестбытхим". Причина инцидента и точный состав вещества устанавливаются.-0-
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, на заводе произошла утечка паров азотной и ортофосфорной кислоты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Международный фестиваль славянских боевых искусств пройдет в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика