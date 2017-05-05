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Отклонений в концентрации загрязняющих веществ в воздухе Бреста нет - облгидромет
06.05.2017 11:36 — Новости регионов | БелТА
6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В результате инцидента на ОАО "Брестбытхим" отклонений в концентрации загрязняющих веществ в воздухе города обнаружено не было, сообщили корреспонденту БЕЛТА в лаборатории экологического мониторинга Брестского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По предварительным данным, на заводе произошла утечка паров азотной и ортофосфорной кислоты. Автоматическая метеорологическая станция по улице Северной, которая находится в полутора километрах от места ЧП, превышений загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировала. "Автоматическая станция работает в режиме реального времени. Показания снимаются каждые 20 минут. По данным на 11.00, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ - диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, озона, серы, углерода, твердых частиц фракций ПМ-10 - в атмосферном воздухе нет", - отметили в лаборатории. Там добавили, что специалисты продолжают отслеживать ситуацию.Как сообщалось, сегодня утром брестским спасателям поступила информация об утечке паров химического вещества из оборудования в цехе по производству бытовой химии на территории ОАО "Брестбытхим". Причина инцидента и точный состав вещества устанавливаются.-0-
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По предварительным данным, на заводе произошла утечка паров азотной и ортофосфорной кислоты.
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