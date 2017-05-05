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Стоянка автомобилей будет запрещена на некоторых улицах Минска 7-9 мая

06.05.2017 13:13 — Новости регионов | БелТА  
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоянка автомобилей будет запрещена на некоторых улицах Минска 7-9 мая. Об этом сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ РУВД Центрального района Анастасия Редько."В Минске 7 мая с 00.00 часов до окончания праздничных мероприятий 9 мая будет запрещена парковка автотранспорта по ул.Коммунистической от ул.Красная до ул.Киселева. Нельзя будет парковаться по ул.Красной от просп.Машерова до ул.Коммунистической, включая придорожные парковки, а также по ул.Киселева от пл.Победы до ул.Куйбышева, включая придорожные парковки. С 22.00 8 мая до 23.00 9 мая будет запрещена парковка автотранспорта по просп.Машерова от просп.Независимости до просп.Победителей, включая придорожные парковки. Не смогут водители оставить свое авто и на придорожной парковке по просп.Машерова между ул.Заславской и просп.Победителей, а также у д.№41 по просп.Победителей (рядом с химчисткой "Сияние")", - отметила Анастасия Редько. Госавтоинспекция Центрального района Минска рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе места для остановки и стоянки и настоятельно просит водителей, в случае вынужденной остановки в указанных местах, оставлять под лобовым стеклом контактный телефон. Будет работать эвакуатор. Также ГАИ просит граждан, проживающих в домах, прилегающих к площади Победы, не допускать срабатывания автосигнализации во время праздничных мероприятий.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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С 22.00 8 мая до 23.00 9 мая будет запрещена парковка автотранспорта по просп.Машерова от просп.Независимости до просп.Победителей, включая придорожные парковки.

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