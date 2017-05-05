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Детская железная дорога приглашает на праздничную программу 9 мая

06.05.2017 13:45 — Новости регионов | БелТА  
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская железная дорога приглашает на праздничную программу 9 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Детской железной дороги Валерий Савич."Мы разработали специальную праздничную программу ко Дню Победы, она состоится 9 мая на Детской железной дороге с 11.00 до 16.00. Это ежегодное мероприятие, мы надеемся, что и в этом году сможем порадовать посетителей", - отметил он. Валерий Савич рассказал, что в праздничной программе "Как хорошо на свете без войны!" будут принимать участие коллективы Дворца железнодорожников и Первомайского района. "Это будет театрализованное представление, в котором поучаствуют коллективы художественной самодеятельности и профессиональные артисты", - сообщил он.Детская железная дорога им. Константина Заслонова РУП "Минское отделение БЖД" открыта 9 июля 1955 года. От большой магистрали отличается шириной колеи (750 мм, почти вдвое уже "взрослой") и длиной трассы - только 4,5 км, а не тысячи. Она является первой ступенью корпоративной системы профессионального образования Белорусской железной дороги. В учебном центре школьники узнают основы железнодорожного дела по более чем 10 транспортным дисциплинам. Многие выпускники Детской железной дороги продолжают обучение в профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведениях железнодорожного транспорта. Обслуживают детскую дорогу юные железнодорожники, которые выполняют обязанности машиниста поезда, начальника станции, диспетчера, дежурного по станции, проводников, контролеров-ревизоров.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Мы разработали специальную праздничную программу ко Дню Победы, она состоится 9 мая на Детской железной дороге с 11.00 до 16.00. Это ежегодное мероприятие, мы надеемся,...

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