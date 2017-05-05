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Памятный знак освободителям Беларуси от немецко-фашистских захватчиков открыли в Минске
06.05.2017 14:21 — Новости регионов | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятный знак, посвященный гражданам всех национальностей, принимавших участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, открыли в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. Как отметил на церемонии открытия председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк, подвиг многих национальностей, участвовавших в освобождении Беларуси, стал духовной основой Великой Победы. "Глубоко символично, что сегодня мы открываем этот памятный знак - символ мужества, стойкости духа воинов всех национальностей, которые ковали победу, участвовали в освобождении белорусской земли. История отодвигает вглубь годы войны, но она не может быть забыта", - сказал он.В церемонии открытия, которая состоялась в музейно-парковом комплексе "Победа", также приняли участие председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич и авторы проекта - заслуженный архитектор Беларуси Юрий Градов и скульптор Константин Селиханов.-0-
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Как отметил на церемонии открытия председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк, подвиг многих национальностей, участвовавших в...
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