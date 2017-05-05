Семен Шапиро. Фото из архива

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шапиро: белорусский народ всегда будет помнить о Великой Победе над фашизмом "Победа над врагом в Великой Отечественной войне была достигнута ценой больших жертв и невосполнимых утрат. После войны Беларусь недосчиталась каждого третьего...

6 мая, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ всегда будет помнить о Великой Победе над фашизмом и о том, какой ценой она была достигнута, заявил сегодня председатель Минского облисполкома Семен Шапиро на областном праздничном мероприятии, посвященном 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, которое состоялось на мемориальном комплексе "Курган Славы", передает корреспондент БЕЛТА."Победа над врагом в Великой Отечественной войне была достигнута ценой больших жертв и невосполнимых утрат. После войны Беларусь недосчиталась каждого третьего своего жителя, - подчеркнул Семен Шапиро. - Белорусский народ всегда будет помнить о Великой Победе".Председатель Миноблисполкома отметил, что после разгрома фашистской Германии в кратчайшие сроки в Беларуси были восстановлены города и поселки. Благодаря ветеранам вновь заработали заводы, фабрики, сельскохозяйственные организации. "Продукцию, которую производят предприятия Минской области, покупают в 120 странах. Сегодня мы имеем возможность заниматься созидательным трудом. В этом огромная заслуга нашей страны, которая проводит миролюбивую внешнюю политику", - особо отметил Семен Шапиро.К собравшимся на торжественный митинг обратился участник обороны блокадного Ленинграда Константин Мельников. "Хотелось бы попросить ветеранов больше работать с молодежью. Нужно воспитывать молодое поколение в духе созидания, и это будет вашим неоценимым вкладом в процветание родной Беларуси", - сказал он и тепло поздравил всех присутствующих с приближающимся Днем Победы.Во время областного праздничного мероприятия к подножию Кургана Славы легли цветы от руководства Миноблисполкома, Минского областного Совета депутатов, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания, республиканских органов государственного управления, общественных объединений. На главной площадке мемориального комплекса также была организована концертная программа "Живая память поколений".Недалеко от мемориала работали тематические площадки. Среди них - "Был месяц май", концертная программа с участием любительских коллективов и исполнителей Минской области; спортивная площадка (дартс, армрестлинг, фигурное вождение велосипеда); площадка авиамодельного спорта ДОСААФ; выставка технического творчества и центров патриотического воспитания молодежи учреждений образования. Также работала фотозона "Солдатский привал". Для участников и гостей областного мероприятия была организована работа торговли и общественного питания, полевых кухонь, выступление инструментальных ансамблей, гармонистов, баянистов, солистов, костюмированных в форму военных лет.В Минской области проживают более 1,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.-0-