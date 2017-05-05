ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Построенные с техпомощью Китая дома появятся в Барановичах, Пинске и Жабинке

06.05.2017 15:05 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Построенные с техпомощью Китая дома появятся в Барановичах, Пинске и Жабинке
Фото из архива
6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Второй этап строительства социального жилья в Беларуси с использованием технико-экономической помощи Китая предполагает возведение многоэтажных домов в трех городах Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора областного управления капитального строительства Василий Ковальчук.Согласно первому этапу, в регионе построено четыре 80-квартирных дома: по два в Бресте и Пинске. Они уже введены в эксплуатацию. Местные органы власти формируют списки жильцов. В частности, Брестский горисполком уже принял решение о заселении домов. С использованием технико-экономической помощи КНР во время второго этапа в Брестской области планируется возвести еще 184 квартиры. Так, в Жабинке появится социальный многоэтажный дом на 40 квартир. В новострое в Барановичах сможет поселиться 81 семья, в Пинске - 63. "Проектная документация готова, площадки для строительства определены. После выделения финансирования пройдет процедура определения генерального подрядчика, который займется реализацией проекта", - отметил Василий Ковальчук.В настоящее время прорабатываются детали дальнейшего взаимодействия с китайскими партнерами. По поручению Министерства архитектуры и строительства и Министерства экономики представителям Брестской области необходимо подготовить документацию по третьему этапу сотрудничества. "В регионе планируется построить два дома: 90-квартирный в Столине и 80-квартирный в Барановичах. В июне мы должны предоставить китайской стороне проектную документацию на согласование", - рассказал замдиректора областного УКС.-0-
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Проектная документация готова, площадки для строительства определены. После выделения финансирования пройдет процедура определения генерального подрядчика,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Шапиро: белорусский народ всегда будет помнить о Великой Победе над фашизмом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика