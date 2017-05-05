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Построенные с техпомощью Китая дома появятся в Барановичах, Пинске и Жабинке
06.05.2017 15:05 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Второй этап строительства социального жилья в Беларуси с использованием технико-экономической помощи Китая предполагает возведение многоэтажных домов в трех городах Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора областного управления капитального строительства Василий Ковальчук.Согласно первому этапу, в регионе построено четыре 80-квартирных дома: по два в Бресте и Пинске. Они уже введены в эксплуатацию. Местные органы власти формируют списки жильцов. В частности, Брестский горисполком уже принял решение о заселении домов. С использованием технико-экономической помощи КНР во время второго этапа в Брестской области планируется возвести еще 184 квартиры. Так, в Жабинке появится социальный многоэтажный дом на 40 квартир. В новострое в Барановичах сможет поселиться 81 семья, в Пинске - 63. "Проектная документация готова, площадки для строительства определены. После выделения финансирования пройдет процедура определения генерального подрядчика, который займется реализацией проекта", - отметил Василий Ковальчук.В настоящее время прорабатываются детали дальнейшего взаимодействия с китайскими партнерами. По поручению Министерства архитектуры и строительства и Министерства экономики представителям Брестской области необходимо подготовить документацию по третьему этапу сотрудничества. "В регионе планируется построить два дома: 90-квартирный в Столине и 80-квартирный в Барановичах. В июне мы должны предоставить китайской стороне проектную документацию на согласование", - рассказал замдиректора областного УКС.-0-
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"Проектная документация готова, площадки для строительства определены. После выделения финансирования пройдет процедура определения генерального подрядчика,...
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