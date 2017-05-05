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Дворник: День Победы - это прочная связующая нить преемственности поколений
06.05.2017 17:36 — Новости регионов | БелТА
6 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. День Победы - это прочная связующая нить преемственности поколений. Об этом заявил сегодня председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник в выступлении на торжественном собрании общественности региона, посвященном Дню Победы, передает корреспондент БЕЛТА.Приняв эстафету у отцов и дедов, нынешнее поколение обязано сохранить и приумножить полученное наследие, передав детям процветающую, свободную и сильную Беларусь, сказал глава региона. "Мы должны также сделать все от нас зависящее, чтобы не только в нашей памяти, но в сердцах наших внуков и правнуков День Победы навечно закрепился как день, который принес на эту землю мир, свободу и независимость, чистое небо и возможность трудиться во благо Родины", - отметил он.Вместе с тем нельзя забывать, какой дорогой ценой далась белорусскому народу Победа. Сражаясь за независимость, Беларусь потеряла каждого третьего своего житель. Трагедию Хатыни повторили 9 тыс. белорусских деревень, 1 126 из них - в Гомельской области. "Мы никому не позволим изменить историю, написанную кровью советских солдат, выстраданную самоотверженным трудом в тылу. Наша Победа бесценна, и тем зорче следует хранить и беречь правду о ней", - подчеркнул Владимир Дворник.На увековечение защитников Отечества и сохранение памяти о жертвах войны только в 2016 году из областного бюджета выделено более Br95 тыc., еще почти Br205 тыс. было заработано на эти цели на республиканском субботнике. В последние годы в регионе были капитально восстановлены и созданы новые места поклонения героям Великой Отечественной войны. Это аллеи Героев в Гомеле и Ветке, памятник землякам в Калинковичах, мемориалы "Багратион" под Светлогорском и "Битва за Днепр" в Лоеве.Сегодня в Гомельской области проживают 1 617 ветеранов Великой Отечественной войны. "С большим сожалением говорю: мы не можем вернуть вам ушедшие годы и здоровье, но надеемся, что доброта и внимание, которые мы вам оказываем, сделают вашу жизнь хоть немного легче", - сказал руководитель области, обращаясь к ветеранам.Работа, направленная на повышение качества жизни граждан старшего поколения, является приоритетом для власти и носит системный характер. Уже традиционным стало оказание комплексной медицинской помощи и приобретение средств реабилитации, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение. Всего в 2016 - январе-марте 2017 года на эти цели выделено более Br4,5 млн. На установку в домах и квартирах ветеранов пожарных извещателей за данный период направлено свыше Br61 тыс."Мы гордимся величием ваших судеб. И рады, что сегодня вместе с вами встречаем Великую Победу. Мирное небо, под которым живет Беларусь на протяжении более 70 лет, - это самый главный результат подвига, который вы совершили в той войне", - констатировал Владимир Дворник.-0-
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Приняв эстафету у отцов и дедов, нынешнее поколение обязано сохранить и приумножить полученное наследие, передав детям процветающую, свободную и сильную Беларусь,...
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