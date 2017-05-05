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В Гомеле контролеры в троллейбусах будут работать без форменных жилетов
06.05.2017 17:46 — Новости регионов | БелТА
6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле несколько бригад контрольно-ревизорской службы КУП "Горэлектротранспорт" будут работать без форменных жилетов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора предприятия Сергей Лазько.По его словам, эта новация будет применяться параллельно с уже существующими проверками контролеров в форменных жилетах."У всех контролеров, которые будут работать в салонах гортранспорта без спецодежды, имеются нагрудные бейджи и служебные удостоверения. На остановочных пунктах проверку, как и ранее, будут осуществлять контролеры в специальной экипировке", - уточнил Сергей Лазько.В настоящее время штраф за безбилетный проезд составляет 0,5 базовой величины (одна БВ сейчас составляет Br23), за неоплаченный провоз багажа - 0,2 базовой величины.-0-
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"У всех контролеров, которые будут работать в салонах гортранспорта без спецодежды, имеются нагрудные бейджи и служебные удостоверения. На остановочных пунктах...
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