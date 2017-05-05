|
В Могилевском областном госпитале инвалидов ВОВ ежегодно проходят лечение более 5 тыс. пациентов
06.05.2017 18:29 — Новости регионов | БелТА
Владимир Доманевский6 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский по традиции накануне праздника Победы посетил Могилевский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.Открывая торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, губернатор подчеркнул, что такие встречи необходимы как старшему поколению, так и молодежи, поскольку они позволяют перенимать у ветеранов лучшие человеческие качества - беззаветную любовь к Родине и способность на трудовые подвиги.Сегодня в регионе, по словам Владимира Доманевского, созданы все условия для получения образования, здравоохранения, развития творческих способностей людей, и основа всего этого - реальный сектор экономики, экспортные поставки продукции предприятий области, благодаря которым существует бюджетная возможность реализовывать социальные проекты. В 2016 году был введен в строй новый корпус Кричевской центральной районной больницы, продолжается ремонт старого здания. В сентябре текущего года планируется открыть новый хирургический корпус областного онкологического диспансера. В соответствии с откорректированным генеральным планом ведутся активные работы по преображению Могилева."Во всех начинаниях мы вспоминаем ваш трудовой подвиг, ответственное отношение к тому, что вы создавали на Могилевской земле, - отметил, обращаясь к ветеранам, глава региона. - Ведь до сих пор многие построенные вашими руками и силами предприятия остаются флагманами экономики. Они успешно работают и модернизируются, выпуская хорошую продукцию, востребованную во многих странах мира".Владимир Доманевский тепло поздравил участников мероприятия с наступающими праздниками, и, желая всем крепкого здоровья, вручил в подарок от облисполкома госпиталю сертификат на приобретение современного медицинского аппарата для оперативного обследования крови больных. Также денежные сертификаты на обновление материально-технической базы учреждению здравоохранения преподнесло руководство города Могилева, областных общественных организаций ветеранов, Фонда мира, Красного Креста, "Белая Русь". Перед участниками мероприятия выступили лучшие творческие коллективы и исполнители областного центра.Могилевский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны предназначен для оказания специализированной плановой стационарной медицинской помощи ветеранам войн, лицам, пострадавшим от последствий войн, пожилым людям. Медучреждение рассчитано на 200 коек круглосуточного пребывания. Здесь функционируют четыре стационарных отделения: три терапевтических на 150 коек и одно неврологическое на 50 коек.Как сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Анатолий Вершубский, в госпитале ежегодно проходят лечение более 5 тыс. пациентов. В 2015 году ветераны Великой Отечественной войны составляли 40% от числа больных. На сегодняшний день - 28%.В Могилевской области по данным на конец апреля текущего года проживали 1 072 ветерана Великой Отечественной войны, из них 212 инвалидов и 520 участников. Кроме того, в регионе насчитывалось 118 семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или умерших в годы войны, 111 инвалидов с детства, связанных с войной, 49 совершеннолетних бывших узников тюрем, концлагерей, гетто, 2 535 несовершеннолетних и 265 совершеннолетних бывших узников мест принудительного содержания.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Во всех начинаниях мы вспоминаем ваш трудовой подвиг, ответственное отношение к тому, что вы создавали на Могилевской земле, - отметил, обращаясь к ветеранам, глава...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)
Комментарии