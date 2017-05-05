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Новый вид грибов найден в Гомельской области
06.05.2017 20:47 — Новости регионов | БелТА
Андрей Цуриков6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области обнаружен новый вид грибов - такое открытие сделали биологи Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины в процессе изучения растительного мира региона, сообщил корреспонденту БЕЛТА автор исследования - ученый из ГГУ Андрей Цуриков.Анализируя собранный в Житковичском районе материал лишайников и лихенофильных грибов, биолог обнаружил уникальный образец неизвестного науке вида. Для идентификации находки потребовалось ее тщательное изучение в лабораторных условиях."Это небольшой гриб, произрастающий на слоевище лишайника и практически незаметный невооруженным глазом, - отметил биолог. - Пока еще не ясно, является ли он паразитом".Как рассказал Андрей Цуриков, новый вид получил название Capronia suijae по имени Аве Суйя - специалиста по грибам и лишайникам из Тартусского университета, которая оказывала поддержку гомельскому ученому в его исследованиях.По словам собеседника, статья, посвященная детальному описанию открытия, опубликована в журнале Кембриджского университета The Lichenologist, входящем в крупнейшую библиографическую и реферативную научную базу данных Scopus.-0-
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"Это небольшой гриб, произрастающий на слоевище лишайника и практически незаметный невооруженным глазом, - отметил биолог. - Пока еще не ясно, является ли он...
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