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БМЗ нынешним летом оздоровит в санаториях более 1 тыс. детей своих работников
07.05.2017 12:38 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива7 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Белорусский металлургический завод нынешним летом оздоровит в санаториях более 1 тыс. детей своих работников, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик. Дети заводчан, чей возраст составляет от 6 до 14 лет, проведут часть своих каникул в таких известных белорусских здравницах, как "Жемчужина", "Пралеска" и "Сидельники". В течение летнего периода будет организовано по четыре заезда в каждый санаторий. Один заезд рассчитан на 18 дней. При этом 90% стоимости каждой путевки, которая варьируется от Br570 до Br700, будет оплачена за счет предприятия. Поддержка работников предприятия в вопросе летнего оздоровления детей является незыблемой позицией коллективного договора на протяжении уже многих лет. Даже в прошлом году, несмотря на непростое финансовое положение, БМЗ смог найти возможность для приобретения 920 путевок, отметил Александр Олесик.Согласно положению, которым регулируется оздоровление и санаторно-курортное лечение на предприятии, родителям, чтобы отправить ребенка на летний отдых, лишь необходимо предоставить копию свидетельства о его рождении и заполнить два заявления. Прием этих заявлений профсоюзные организации начали с 3 мая.-0-
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Дети заводчан, чей возраст составляет от 6 до 14 лет, проведут часть своих каникул в таких известных белорусских здравницах, как "Жемчужина", "Пралеска" и "Сидельники".
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