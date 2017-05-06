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Мемориальные плиты с именами ранее неизвестных героев установлены в Пинском районе
07.05.2017 16:56 — Новости регионов | БелТА
7 мая, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Пинском районе увековечат память 102 бойцов и офицеров, погибших при освобождении деревень района в 1944 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.Мемориальные плиты с именами ранее неизвестных героев установлены на братской могиле советских воинов и партизан в деревне Лемешевичи. Церемония их открытия состоится 9 мая на торжественном митинге, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На плиты нанесены фамилии 102 солдат и офицеров подразделений 212 Кричевской и 12 гвардейской стрелковых дивизий, погибших в марте-июле 1944 года при освобождении деревень Ласицк, Молотковичи, Лопатино и Лемешевичи. Имена защитников были установлены в ходе поисково-исследовательской работы участниками историко-патриотического клуба "Поиск" и специалистами отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома. В преддверии Дня Победы в Пинском районе выпустили дополнение к книге "Память", куда вошла собранная в течение нескольких последних лет информация. Брошюра состоит из трех разделов. Первый - "Они вернулись победителями" - посвящен землякам, вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны. В него дополнительно внесена 21 фамилия. Второй раздел пополнили ранее неизвестные имена 190 воинов Красной Армии, погибших при освобождении Пинского района. В третьем увековечена память еще трех воинов-земляков, не вернувшихся с той войны"Весной и летом 44-го года в Пинском районе велись тяжелые кровопролитные бои. Части и подразделения Красной Армии несли большие потери в личном составе. Теперь уже невозможно установить, где на самом деле были захоронены погибшие бойцы. Главное, что будет восстановлена историческая справедливость, а память о павших героях - увековечена, - отметили в райисполкоме. - Это уже не первый зримый результат поисково-исследовательской работы. Так, в 2015 году новые мемориальные плиты с фамилиями 91 красноармейца были установлены на братской могиле в деревне Ласицк". -0-
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Церемония их открытия состоится 9 мая на торжественном митинге, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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