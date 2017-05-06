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Измерить давление и получить консультацию терапевта можно будет 10 мая в минских аптеках
07.05.2017 17:39 — Новости регионов | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аптеки РУП "Белфармация" 10 мая примут участие в информационно-образовательной акции по профилактике болезней системы кровообращения "Здоровое сердце - долгая жизнь!". Такая информация размещена на сайте государственной аптечной сети, сообщает БЕЛТА.Все желающие смогут измерить артериальное давление, получить терапевтическую консультацию, а также рекомендации по применению лекарственных средств. При необходимости врач-специалист проконсультирует по вопросам профилактики болезней системы кровообращения. Можно будет ознакомиться с информационно-образовательными материалами (памятками, листовками, буклетами) по факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний и получить ответы на интересующие вопросы о проблеме артериальной гипертензии, влиянии образа жизни на состояние здоровья. Акция будет проходить с 10.00 до 15.00 в аптеках: №97 (ул. Жуковского, 10/1); №22 (ул. Мясникова, 78); №23 (ул. Фабричная, 26); №25 (ул.О.Кошевого, 10); №32 (просп.Независимости, 87); №34 (ул. Уральская, 16); №40 (ул. Берута, 40); №47 (ул. Захарова, 67/2); №59 (ул. Осипенко, 2); №65 (ул. Восточная, 46); №7 (просп. Партизанский, 62).Болезни системы кровообращения (БСК) являются одной из самых актуальных проблем научной медицины и практического здравоохранения в мире. В Беларуси БСК занимают первое место среди причин смерти и инвалидности. Мероприятия по профилактике, снижению заболеваемости, смертности, инвалидности населения от БСК, повышению качества и доступности медицинской помощи включены в госпрограмму "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы. Предусмотрен комплекс профилактических, организационно-методических, образовательных, научных, лечебно-диагностических мероприятий, направленных на профилактику БСК, формирование у населения потребности в соблюдении здорового образа жизни, в заботе о собственном здоровье, на повышение качества и доступности кардиологической помощи.Акцию организуют Минский городской центр гигиены и эпидемиологи совместно с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома.-0-
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Все желающие смогут измерить артериальное давление, получить терапевтическую консультацию, а также рекомендации по применению лекарственных средств.
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