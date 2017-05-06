ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте предлагает закрыть транзитное движение по ул. Немига

07.05.2017 20:13 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник предлагает закрыть транзитное движение по ул. Немига. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Столичное телевидение", сообщает БЕЛТА.Юрий Важник проинформировал, что соответствующее предложение направлено в Мингорисполком. "Нам представляется оптимальным закрыть транзитное движение по ул. Немига, которая является историческим брендом Минска. Освободившееся пространство нужно отдать пешеходам, сохранив движение общественного транспорта", - сказал он.Например, в Сеуле улица с 12-полосным движением и эстакадами была закрыта - это обошлось в $1,5 млрд, но за пять лет город заработал $3 млрд на туризме. Этот пример достоин изучения, добавил он.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Важник проинформировал, что соответствующее предложение направлено в Мингорисполком.

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Измерить давление и получить консультацию терапевта можно будет 10 мая в минских аптеках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика