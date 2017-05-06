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Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте предлагает закрыть транзитное движение по ул. Немига
07.05.2017 20:13 — Новости регионов | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник предлагает закрыть транзитное движение по ул. Немига. Такое мнение он высказал в эфире телеканала
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Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте предлагает закрыть транзитное движение по ул. Немига
Юрий Важник проинформировал, что соответствующее предложение направлено в Мингорисполком.
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