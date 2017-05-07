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Во всех районах Минска 9 мая пройдут праздничные культурные, спортивные, информационные мероприятия
08.05.2017 09:15 — Новости регионов | БелТА
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование в Минске Дня Победы будет традиционно масштабным: во всех районах города состоятся культурные, спортивные, информационные и другие мероприятия. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Мингорисполкома Елена Мохор.Возложение венков и цветов к монументу Победы состоится днем 9 мая, а вечером пройдет праздничный концерт телепроекта "Площадь Победы - 2017". В концертной программе - театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь.Главным местом проведения городского праздника станет площадка у Дворца спорта. В концертных программах примут участие творческие коллективы и исполнители Минска, пройдет выставка-ярмарка мастеров народного творчества. Будет организована праздничная торговля: планируется создать более 2,5 тыс. посадочных мест, торговые ряды разместятся на площади 15 тыс. кв.м. Праздничное настроение покупателям и гостям ярмарки будут создавать культурно-развлекательные мероприятия, дегустации и рекламные акции.У Дворца спорта с 12.00 до 15.00 пройдет международный турнир по силовому экстриму. В 13.00 в парке Победы начнутся всебелорусские приключенческие легкоатлетические соревнования "Забег отважных". Старт, финиш забегов и награждение победителей будут у центрального входа в парк Победы. Так, в 13.00 начнутся детские забеги, в 14.00 на старт выйдут женщины, в 15.00 - мужчины.На территории Верхнего города с 13.00 до 23.00 состоится концертная программа в рамках летнего музыкально-туристического сезона, посвященная Дню Победы. В театрах, концертных залах пройдут тематические показы спектаклей, концертов, а в музеях, библиотеках - тематические выставки. В кинотеатрах состоятся кинолектории, кинопрограммы и иные мероприятия.Днем во всех районах города будут организованы праздничные концерты с участием творческих коллективов художественной самодеятельности, эстрадных исполнителей и лучших детских творческих коллективов; развлекательно-игровые программы, спортивные состязания и конкурсы, выставки декоративно-прикладного народного творчества; торговля. Праздничные мероприятия в районах пройдут в парковых зонах. Всего в городе в праздничные дни состоится свыше 80 мероприятий.Так, в Заводском районе с 13.00 до 18.00 состоится районный праздник "72-я весна под мирным небом" возле "Чижовка-Арены", в 12.00 начнется праздничная программа "Майский вальс" в Минском зоопарке. Районный праздник в Ленинском районе с 12.00 до 18.00 пройдет в Лошицком усадебно-парковом комплексе. Жители и гости Московского района столицы с 10.00 до 19.00 приглашаются на районный праздник "Этих дней не смолкнет слава!" в парке им. Михаила Павлова. В Октябрьском районе праздник "Дорогами Победы" пройдет на территории культурно-спортивного центра УП "Минское отделение Белорусской железной дороги". В Партизанском районе с 13.00 до 18.00 запланирована праздничная концертная программа "Майский вальс". Также состоится гала-концерт районного фестиваля эстрадного творчества "Звездопад" в Центральном детском парке им. М.Горького. С 12.00 до 18.00 будет проходить районная праздничная концертная и спортивно-развлекательная программа "Союз поколений" в парке экстремальных видов спорта. В Первомайском районе столицы в 11.00 начнется праздничная программа "Как хорошо на свете без войны!" на Детской железной дороге, с 13.00 до 16.30 состоится мероприятие "Цветущий май Победы" в Ботаническом саду, а с 12.00 до 19.00 - праздник "Деды, наши деды, Вам спасибо за Победу!" в парке культуры и отдыха им. Челюскинцев. В Советском районе с 12.00 до 18.00 предусмотрено проведение районной культурно-развлекательной программы "День Победы - праздник мира, радости, любви" в сквере "Комаровский". Во Фрунзенском районе в 12.00 начнется молодежный спортивный праздник "Победа остается молодой" в парке "Тиволи", в 12.00 - районный праздник "Храним в сердцах Великую Победу" в парке 60-летия Октября. Районный праздник Центрального района под названием "Салют, Победа!" состоится в музейно-парковом комплексе "Победа".-0-
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Возложение венков и цветов к монументу Победы состоится днем 9 мая, а вечером пройдет праздничный концерт телепроекта "Площадь Победы - 2017".
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